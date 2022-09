Vlada je v javno obravnavo poslala zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanje prehoda na alternativna goriva, ki predvideva plačilo dodatne letne dajatve za vse lastnike avtomobilov. To dajatev bi radi uvedli leta 2024 in jo bodo morali plačevati vsi lastniki avtomobilov, tudi električnih, višina letne dajatve pa bo odvisna od velikosti avtomobila, izpusta emisij ogljikovega dioksida, starosti avtomobila in bo po neuradnih podatkih znašala do nekaj deset evrov.