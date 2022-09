Uradno: staro vozniško dovoljenje imate lahko še do 2033

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stara vozniška dovoljenja v obtoku ne bodo le do naslednjega leta, temveč vse do leta 2033.

Glede na dozdajšnji Zakon o voznikih bi se morala 19. januarja prihodnje leto iz obtoka umakniti stara vozniška dovoljenja. Toda ministrstvo za infrastrukturo je zdaj tem rožnatim dovoljenjem podaljšalo veljavnost za dodatnih deset let. Vozniki, ki jih še uporabljajo in jih še niso zamenjali za novejši tip v obliki kartic, jih lahko imajo vse do leta 2033.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da bo to konec leta tudi zmanjšalo gneče na upravnih enotah. Če podaljšanja ne bi bilo, bi moralo do sredine januarja dovoljenja zamenjati več kot 300 tisoč voznikov.

Dobra petina izdanih vozniških dovoljenj še vedno starega tipa

Po statističnih podatkih je v obtoku še približno 355 tisoč vozniških dovoljenj, izdanih na starih obrazcih, kar je približno 22 odstotkov vseh izdanih vozniških dovoljenj.

Od tega je približno 310 tisoč rožnatih papirnatih vozniških dovoljenj in 45 tisoč polikarbonatnih vozniških dovoljenj, ki potečejo konec leta 2022 ter niso skladna z obrazcem vozniškega dovoljenja, ki je določen v direktivi 2006/123/ES.