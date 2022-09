Neslavni hit: premog v Evropo iz Afrike, cene ponorele

Tanzanija je tradicionalno svoj premog izvažala le v sosednje afriške države. Izvoz v bolj oddaljene države ali celo na druge celine ni bil donosen. Za prevoz v Evropo, kjer je zaradi energetske krize ob rusko-ukrajinski vojni močno naraslo povpraševanje po premogu, ga morajo iz rudnikov odpeljati do 600 kilometrov oddaljenega pristanišča Mtawara v Indijskem oceanu.

Cene za premog so se močno dvignile, kar velja tudi za Evropo, kjer so odjemalci zanj pripravljeni plačati že vrtoglave zneske, je poročal Reuters. V Evropo prihaja premog iz držav, kot so Tanzanija, Bocvana in celo Madagaskar. Tak potek dogodkov, ki je nastal ob odmiku evropskih držav od energije ruskega izvora in istočasnem trudu vlad po stabilizaciji cen energentov, je v nasprotju z vsemi okoljsko usmerjenimi cilji o odmiku od premoga kot vira električne energije.

V Evropo prihaja vse več afriškega premoga

"Evropski kupci zdaj odidejo kamorkoli, kjer je mogoče dobiti premog. Plačati so pripravljeni zelo lepe zneske," je za Reuters povedal Rizwan Ahmed, upravni direktor rudnika v tanzanijskem Dar es Salaamu. Premog je še vedno cenejša alternativa kot na primer zemeljski plin.

V Evropo tako letos prihaja več premoga kot lani. Samo transportno podjetje Cargill je med junijem in avgustom v Evropo pripeljalo devet milijonov ton premoga, lani v enakem obdobju sedem ton. Poleg afriških držav Evropa lahko pričakuje tudi uvoz premoga iz Kolumbije, Južne Afrike in morda celo iz še bolj oddaljenih držav.

Veliki zaslužki z vsako tono izkopanega premoga

Avstralski premogovnik je lani za tono premoga želel 176 dolarjev, letos je cena že 429 dolarjev za tono. Rekordni znesek za tono premoga je tam še vedno pri 483 dolarjih.

Trenutni zaslužki premogovnikov so izjemni. Konec leta 2020 so na tono premoga zaslužili kakšnih 75 dolarjev, zdaj je ta zaslužek že okrog 235 dolarjev na tono. V Tanzaniji nameravajo graditi celo novo železnico za lažji notranji prevoz izkopane rude.

Tanzanijci naj bi letos izkopali 1,3 milijona ton premoga in ga izvozili okrog 696 tisoč ton. Samo premogovnik Ruvuma je letos izvozil že okrog 400 tisoč ton premoga, med glavnimi odjemalci pa sta bili tudi Francija in Nizozemska.

Je premog le začasni energetski hit?

Nemčija je že zamaknila zapiranje nekaterih svojih termoelektrarn. Vseeno evropske vlade trenutne razmere ocenjujejo kot začasne in enako naj bi veljalo tudi za tako veliko povpraševanje po premogu z drugih celin.

Če bo prišlo do popolne blokade plina iz Rusije in posledično več izkoriščenega premoga, bi se lahko po oceni analitikov izpusti ogljikovega dioksida v Evropi dvignili za več kot odstotek. V času energetske krize je premog postal najhitrejši odgovor, ki pa sproža tudi vprašanja o razvoju evropske strategije za vzpostavitev novih energetskih virov, predvsem tistih obnovljive narave, ki bi ustrezno zmanjšali evropsko energetsko odvisnost in dokončno znižali toplogredne izpuste.