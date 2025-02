Kitajska napovedala povračilne ukrepe na ameriške carine

"Na premog in utekočinjeni zemeljski plin (LNG) bodo uvedene 15-odstotne carine," so sporočili s kitajskega ministrstva za trgovino. Hkrati so napovedali uvedbo desetodstotnih carin na uvoz surove nafte, kmetijske mehanizacije, poltovornjakov in vozil, kot so športni avtomobili z motorji z veliko prostornino. Kitajske carine bodo v veljavo stopile v ponedeljek.

Ob tem je bila Kitajska znova kritična do dodatnih desetodstotnih ameriških carin, ki so začele veljati danes, češ da kršijo pravila WTO, ne prispevajo k reševanju težav ter ovirajo normalno gospodarsko in trgovinsko sodelovanje med državama.

V luči tega je Peking zaradi ameriških carin vložil pritožbo na WTO, da bi zaščitil "svoje legitimne pravice in interese", so še navedli pri ministrstvu.

Peking je prav tako sprožil preiskavo zoper ameriškega tehnološkega velikana Google, ki je osumljen kršitve kitajske protimonopolne zakonodaje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA so v soboto uvedle višje carine na uvoz iz Kanade, Mehike in Kitajske, ki naj bi začele veljati danes. Voditelja Kanade in Mehike sta nato v pogajanjih s Trumpom v ponedeljek dosegla 30-dnevni odlog uvedbe carin, ZDA pa so se pripravljene pogajati tudi s Pekingom.