Bela hiša potrdila uvedbo carin proti Kanadi, Mehiki in Kitajski

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je danes potrdila, da bo predsednik ZDA Donald Trump uvedel višje carine na uvoz iz Kanade, Mehike in Kitajske. Trump je v času kampanje lani trdil, da bo to storil prvi dan svojega drugega mandata, po prisegi pa je za uvedbo carin določil 1. februar.

Leavitt je novinarjem potrdila, da se je o tem danes pogovarjala s Trumpom, ki ji je dejal, da bo v soboto uvedel 25-odstotne carine na uvoz iz Mehike in Kanade ter za deset odstotkov povišal carine na uvoz iz Kitajske.

Leavitt je kot razlog za uvedbo carine ponovila Trumpovo trditev, da te tri države omogočajo dotok mamil in nezakonitih priseljencev v ZDA.

ZDA imajo s Kanado in Mehiko sporazum o prosti trgovini, ki je bil posodobljen v času prvega Trumpovega mandata. Trump je v svojih izjavah Kitajski do zdaj grozil s 25-odstotnim povišanjem carin in potem še dodatnim desetodstotnim.