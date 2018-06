Bo treba letos na nove avtomobile čakati dlje?

S prvim septembrom v veljavo stopa nov način merjenja izpustov in porabe pri novih avtomobilih za njihove homologacije. Zaradi obsežnejšega postopka, ki bo zagotovil precej bolj realne podatke kot dozdajšnji sistem NEDC, se bodo največji avtomobilski proizvajalci težko izognili zamudam pri dobavi novih vozil. Volkswagen, največji evropski avtomobilski proizvajalec, je zaradi strahu pred povečevanjem zaloge že napovedal začasno ustavitev proizvodnje v Wolfsburgu. Po njihovih ocenah bodo letos z zamudo kupcem dostavili od 200 do 250 tisoč avtomobilov.

Kaj pa v Sloveniji?

Velika večina proizvajalcev dodatnih zamud zaradi nujno potrebnih homologacij za vse modele in motorje ne pričakujejo. Pri skupini PSA (Peugeot, Citroen in Opel) zaenkrat nimajo načrtovanih daljših čakalnih dob za svoje modele, pri Oplu pa nadaljujejo z optimizacijo motorne palete, ki že ustreza standardom 6.2 ter '' ponudbo motorjev optimiziramo glede na nov standard in hkrati izvajamo integracijo motorjev skupine PSA. 14 mesecev preden postane Euro 6d v septembru 2019 obvezen za vse na novo registrirane avtomobile, je s strogo novo omejitvijo skladnih že več kot 79 Oplovih pogonskih sklopov,’’ so odgovorili pri Opel Slovenija.

Foto: Gašper Pirman

Za vsak slučaj so povečali zalogo

Veliko uvoznikov se je v strahu na večje čakalne dobe pripravila in za odtenek bolj, kot je to v navadi, ''oborožila'' z večjim številom vozil na zalogi. Pri Renault Slovenija ne pričakujejo odstopanj od obstoječih rokov ne pričakujejo.

"Proizvodnja motorjev, ki so bili certificirani s starim NEDC protokolom, se bo zaključila letos poleti. Prenovljena ponudba motorjev, certificirana z novim WLTP protokolom, bo skladno z našimi internimi terminskimi plani postopoma predstavljena trgu od septembra naprej. Konkretno so dobavni roki vedno odvisni od kombinacije modela, motorja, avta in opreme ter zaloge takih vozil. Tako je dobavni rok oziroma pričakovan prihod njegovega vozila kupcu možno jasno napovedati v salonu. Zamud oziroma odstopanj od teh rokov ne pričakujemo. Ko kupec sestavi želeno vozilo, trgovec namreč v sistemu, ki prodajo povezuje s proizvodnjo, preveri, kdaj se lahko pričakuje dobavo takega vozila. Smo pa zaradi zgoraj naštetih sprememb za najbolj zaželene oz. povpraševane modele in različice okrepili tudi zalogo vozil v Sloveniji,’’ so pojasnili pri uvozniku.

V podjetju Daimler so iz prodajnega programa odstranili nekaj dizelskih motorjev in jih že nadomestili z novimi ali pa bodo to naredili do konca tega leta.

Kaj pa ostali?

Pri nemški premijski trojici večjih težav ne pričakujejo. BMW je že pred časom pričel posodabljati svoje motorje, zato kljub novim standardom ne pričakujejo težav. So pa zaenkrat iz ponudbe odstranili vse omsevaljne motorje in nekatere športne modele, ki so na pragu nove generacije. Novi motorji bodo že prilagojeni novim standardom, zato starih s finančnega vidika ni bilo smiselno nadgrajevati.

Kot so pojasnili pri znamki Mercedes-Benz imajo trenutno vse motorje že po novem standardu NEDC2, zato pri kasnejšem WLTP, ne pričakujejo zamud v dobavi ali kakršnih koli drugih težav. V podjetju Daimler so iz prodajnega programa odstranili nekaj dizelskih motorjev in jih že nadomestili z novimi ali pa bodo to naredili do konca tega leta.

Iz Volkswagna nekaj strani dolg seznam sprememb in novosti

Kot je pojasnil vodja prodaje za znamko Volkswagen Edvard Strajnar so s strani tovarne pridobili nekaj strani dolg seznam sprememb in novosti. Kot je pojasnil so spremembe agregatov pri njih nekaj vsakdanjega, saj z vsakim modelnim letom prihajajo novi motorji.

Med vidnimi spremembami je začasno ukinjena prodaja za 240 ‘’konjski’’ dizelski agregat v tiguanu, ki se ga bo lahko znova naročilo šele novembra. Prav tako so prekinili proizvodnjo za dvolitrski TDI z 110 kilovati, ki jo bodo zagnali po uspešno pridobljeni homologaciji, golf GTD je na voljo le še s samodejnim menjalnikom, 1,4-litrski TSI agregat v celoti zamenjuje 1,5-litrski TSI. Stranke, ki so naročila svoja vozila sporočajo daljše čakalne dobe za določene motorje, hkrati pa so iz ponudb že vzeli nekatere motorje.

Pri Nissanu, Citroenu, Hyundaiju, Kii, Mitsubishiju, Hondi in Fordu se čakalne dobe ne bodo podaljšale. Njihovi motorji so v večini že posodobljeni in pripravljeni na standard 6.2 ali pa bodo do začetka septembra. Prav tako iz ponudb niso odstranjevali motorjev, ki zaenkrat ne dosegajo teh standardov. Pri Suzukiju so do konca leta iz ponudbe umaknili vse dizelske agregate, vendar zaradi izredne priljubljenosti lahkih bencinskih hibridov slednje razširili na več različnih motorjev.