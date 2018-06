Nove homologacije: Volkswagen bo moral ustaviti proizvodnjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi prehoda na nov standard merjenja porabe in izpustov WLTP, bodo pri Volkswagnu začasno omejili proizvodnjo v svoji osrednji tovarni v Wolfsburgu. WLTP, ki zahteva za avtomobile nove homologacije, bo za vozila obvezen do 1. septembra naprej.

Vodstvo Volkswagnovega koncerna svojim zaposlenim še ni povedalo za koliko časa bodo ustavili delo v tovarni v Wolfsburgu. Po poletnih dopustih bodo izdelovali le še vozila, ki bodo imela homologacijo urejeno z novim standardom WLTP. Ta prinaša bolj stroge in realne okoliščine pri merjenju porabe goriva in izpustov CO2. Uradni podatki se bodo lahko dvignili tudi za okrog 20 odstotkov in več.

Dobava vozil kupcem po urejenih homologacijah

"Dobava vozil se bo začela postopoma, ko bodo za vozila na voljo ustrezne homologacije. Nekaj avtomobilov bomo morali zadržati na zalogi. Da se število ne bi preveč povečalo, bomo septembra morali ustaviti proizvodnjo," je v sporočilu Volkswagna povedal njihov predsednik Herbert Diess.

V Wolfsburgu izdelujejo golfa, tiguana in touarana.

Testiranje za WLTP bistveno daljše

Nemec je povedal, da morajo le znotraj Volkswagnove znamke testirati več kot 200 različic avtomobilov in jim znotraj omejenega časovnega okvira zagotoviti nove homologacije. Obseg dela je po Diessovih besedah trikrat ali celo štirikrat večji kot pri postopku homologacije do zdaj.

Predstavniki sindikatov zaposlenih pri Volkswagnu so ob tem dodali, da zaposleni niso krivi za nastali položaj in da bi moralo vodstvo družbe zagotoviti tehnično opremo za izvedbo obsežnejših homologacijski testov.



"Zaposleni niso nič krivi in ne bi smeli nositi bremena zapiranja proizvodnje," je dejal predsednik sindikata Bernd Osterloh.