Trgovci kričijo, država čaka: Kdo bo plačal dražje avte?

Novi avtomobili iz Ženeve v Slovenijo, kakšna bo cena?

Novi tipski avtomobili morajo že danes objaviti uradni podatek o izpustih CO2 in porabi goriva po novi proceduri WLTP, ki bo od septembra obvezen za vse nove avtomobile na trgu. Foto: Reuters

Nov sistem merjenja ima tudi neposreden vpliv na bolj realne uradne podatke o porabi goriva. Foto: Gregor Pavšič Medtem ko se bo že danes zvečer s prvimi novinarskimi predstavitvami začel osrednji evropski avtomobilski salon v Ženevi, v ozadju avtomobilske industrije (poleg aktualnih vprašanj o pogonskih sredstvih prihodnosti) letos poteka tudi prestopno obdobje prehoda na realnejši postopek merjenja uradne porabe goriva in izpustov CO2 za nove avtomobile.

Avtomobilski trgovci opozarjajo, vlada rešitve še nima

V državah, kjer davek na motorna vozila obračunavajo prav glede na izpust CO2, nova procedura WLTP in z njo povišani izpusti CO2 (ob enakem tehničnem izhodišču) prinašajo tudi bolj obdavčene avtomobile. Čeprav trgovci na to problematiko opozarjajo že več mesecev in si želijo prerazporeditve davčnih razredov, slovenska vlada za to področje rešitev še nima in v letu 2018 tako novele zakona DMV ne bo.

Vsak avtomobil bo imel kljub enakemu motorju in tudi realno enakemu izpustu po proceduri WLTP višji uradni (homologacijski) izpust CO2. Zaradi tega povišanja lahko avto pade v višji davčni razred izračuna DMV.

Merilni cikel WLTP: zakaj do 20 odstotkov višja poraba?

Koliko višji je lahko DMV?



Primer izračuna za avtomobil, ki bi po stari testni proceduri na kilometrov izpustil 100 gramov, po novi pa 120 (20 odstotkov več) gramov CO2. Davčna stopnja pri 101 gramu CO2 je 0,5 odstotka, pri 121 gramih pa 1,5 odstotka. Obdavčitev bi se torej povečala za en odstotek. Še precej večje so razlike pri vozilih z večjim izpustom CO2. Davčna stopnja pri 170 gramih je šest odstotkov, pri 204 gramih že 13 odstotkov. Če za primer vzamemo nov avtomobil z osnovno ceno (osnova za izračun davka) 20 tisoč evrov, bi bil vpliv metodologije WLPT ob predpostavljenem 20-odstotnem povišanju izmerjene ravni CO2 sledeč:



Dvig emisij s 101 na 121 gramov CO2: razlika 244 evrov

Dvig emisij s 170 na 204 grame CO2: razlika 1.708 evrov



Pri izračunu je upoštevan tudi davek na dodano vrednost, saj gre DMV v osnovo za njegov izračun.

Država na letni ravni iz naslova davka na motorna vozila dobi več kot 30 milijonov evrov.

Procedura WLTP bo zagotovila uradne (homologacijske) podatke o porabi goriva in izpustih CO2, ki bodo mnogo bolj realni kot do zdaj. Višji izpusti CO2, prerazporeditev davčnih razredov? Letos ne …

Ministrstvo za finance je že pred dobrim letom napovedalo prestrukturiranje davčnih bremen in novelo DMV, ki bi ga predlagali v okviru projekta zelene proračunske reforme. Predlog je zaradi letošnjih parlamentarnih volitev ostal v predalu.

"Ob spremembi načina merjenja izpustov emisij CO2 za motorna vozila bo Finančna uprava RS pri odmeri davka še naprej upoštevala uradne podatke o izpustih CO2 motornih vozil. V povezavi z morebitnimi spremembami lestvice v zakonu o davku na motorna vozila pojasnjujemo, da sprememba zakona v normativnem delovnem programu vlade za leto 2018 ni predvidena. Po informacijah, s katerimi razpolagamo, naj bi bila v zvezi s prehodom na nov način merjenja izpustov CO2 predvidena določena prehodna obdobja, tako v letošnjem letu pri odmerah davka na motorna vozila ne pričakujemo večjih sprememb," so nam sporočili s finančnega ministrstva.

Z naslova DMV dobi država več kot 36 milijonov evrov

Ministrstvo letos z naslova DMV pričakuje 36,3 milijona evrov prihodkov. Ta ocena vključuje tudi prihodke iz dodatnega DMV, ki ga bolj poznamo kot 'luksuzni' davek. Tudi tega želi Sekcija uvoznikov v prihodnje ukiniti. Glede dodatnih prihodkov za državno blagajno, ki bi bili posledica WLTP in bolj obdavčenih avtomobilov, na ministrstvu podatkov še nimajo.

Kaj je davek na motorna vozila?



Davek na motorna vozila je bil uveden leta 1999 in se plačuje od prometa motornih vozil, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Slovenije. Davčna stopnja je bila prvotno določena v odvisnosti od nabavne vrednosti motornega vozila, v letu 2010 pa se je z novelo zakona (ZDMV-C) davčna stopnja vezala še na okoljske komponente (npr. izpust CO2, kriteriji EURO-standardov, izpusti trdih delcev). Pri odmeri davka se upoštevajo uradni podatki o izpustih CO2 vozil, ki so za posamezno vozilo razvidni iz izjave o emisijski vrednosti vozil oz. potrdila o skladnosti.

Kot prvi je nove podatke po WLTP (in razliko v primerjavi s proceduro NEDC) prikazal Volvo za svoj novi športni terenec XC40. Foto: Volvo

Bodo breme počasne davčne politike nosili trgovci?

Finančno ministrstvo ima prav, ko pravi, da se bo prehod na nov sistem merjenja izpustov zgodil postopoma. Trenutno je WLTP zapovedan le za povsem nova tipska vozila, šele od 1. septembra naprej pa bo obvezen za vse nove avtomobile na trgu.

To v primeru Slovenije, kjer se vlada letos z novelo DMV torej ne bo ukvarjala, pomeni naslednje: avtomobili bodo bolj obdavčeni, s tem tudi dražji, višjo ceno pa bodo predvidoma nosili trgovci. Nekateri se s temi posledicami že srečujejo. Če se trgovcu davek na avto poveča za 200 evrov, to na letni ravni pri dva tisoč prodanih vozilih nanese 400 tisoč evrov.

Primer volva XC40 kaže na velike razlike

Uvozniki avtomobilov so pri vplivu WLTP za zdaj še previdni. Razlike bodo med posameznimi znamkami in avtomobili predvidoma kar velike, zato bodo konkretnejše ocene raje dajali po znanih novih uradnih izpustih svojih vozil.

Kot prvi so sicer podatek po WLTP objavili pri Volvu za novi model XC40. Tam se je izpust CO2 pri bencinskem motorju povečal za od 15 do 25 odstotkov, pri dizelskem motorju pa za od 26 do kar 70 odstotkov. To potrjuje oceno evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev, da se bo v povprečju uradni izpust CO2 povečal za vsaj okoli 20 odstotkov.

Podatke o razliki glede na proceduro merjenja je objavil tudi Nissan za novi električni leaf. Po WLTP ima avtomobil približno 100 kilometrov manjši doseg kot po standardu NEDC. Neposredni izpust CO2 je pri takem avtomobilu ničeln.

Spremembe v izpustih CO2 bodo imele neposredni vpliv tudi na kupce priključnih hibridov, ki računajo na subvencijo v višini 3.500 evrov. Ta je namreč na voljo le za tista vozila, ki imajo največ 50 gramov izpusta CO2 na prevoženi kilometer. Po WLTP bodo določena vozila to mejo presegla.