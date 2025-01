Avtomobilski posel v Sloveniji lani in kaj bo letos? Kupce očitno čakajo tudi lepi popusti.

Realni slovenski avtomobilski trg je lani stagniral, povečalo se je število izvoza avtomobilov v tujino. Kaj kupce čaka letos, ko se bo za trgovce marsikaj vrtelo okrog izračunov izpusta CO 2 in bo marsikdo prisiljen tako ali drugače (popusti?) pospešiti prodajo vozil z nižjimi izpusti?

Število registracij novih osebnih avtomobilov je lani v Sloveniji občutno zraslo, in sicer za 8,3 odstotka. Trgovci so registrirali 53 tisoč novih osebnih avtomobilov, ob tem pa še nekaj več kot 8.500 lahkih gospodarskih vozil.

Bruto avtomobilski trg ne kaže povsem realne slike trga, saj je nekaj znamk lani spet povečalo izvoz v tujino. To so tako imenovane enodnevne registracije. Ko odštejemo vozila, ki so jih v istem mesecu prvič registrirali in nato tudi odjavili, je skupna številka na podobni ravni kot leta 2023.

"Realen trg torej stagnira, letos pa bo obsegal okrog 45.500 prodanih novih osebnih avtomobilov," ocenjuje Danilo Ferjančič, generalni direktor družbe Porsche Slovenija. Lani je bil najuspešnejši trgovec z znamko Volkswagen, sledili so Renault, Škoda, Toyota in Peugeot.

"Enodnevnih registracij je bilo okrog 3.500, predlani le okrog 1.100," poudarja Ferjančič iz Porsche Slovenija.

Foto: Jure Gregorčič

Največkrat registrirani avtomobil lanskega leta je bil zanesljivo renault clio, sledili so škoda octavia, renault captur, peugeot 2008 in škoda kodiaq. Pri Porsche Slovenija so ob koncu leta 2024 s prstom kar precej očitno pri enodnevnih registracijah pokazali na Renault. Pri fizičnih strankah, kjer izvoza v tujino načeloma ni, je prav tako vodilni Volkswagen, druga pa je Škoda pred Renaultom in Toyoto.

"Clio je res največkrat registrirani avtomobil, toda škoda octavia je imela med Slovenci največ kupcev," je zatrdil Petr Podlipny, direktor znamke Škoda v Sloveniji.

Foto: Gregor Pavšič 2

"Trg fizičnih kupcev raste, celoten trg pa je tudi zelo dinamičen. Število enodnevnih registracij je bilo kar opazno višje kot predlani, še vedno pa daleč od obsega pred petimi leti. Mi se take prodaje sicer ne gremo," je dogajanje ocenil Gregor Mauko, direktor družbe Toyota Adria.

Prodajni doseg japonske Toyote, ki je druga najuspešnejša avtomobilska znamka v Evropi, je zanimiv kot izhodišče za leto 2025. Kot smo že večkrat pisali, so letos v veljavo stopili ostrejši predpisi glede povprečnih izpustov CO 2 . Proizvajalci so prisiljeni, če se želijo izogniti visokim kaznim iz Bruslja (ali plačila eko kreditov konkurenci), povečati prodajo vozil s kar najnižjim neposrednim izpustom CO 2 . Idealno je prodajati električna vozila, dobro na izračun vpliva tudi vsak prodani priključni hibrid.

Prodaja električnih avtomobilov je bila lani v Evropi slabša za približno odstotek, v Sloveniji je bil padec veliko večji. Registrirali so dobrih 3.100 novih električnih avtomobilov, kar je bilo okrog 1.200 vozil manj kot predlani. Izstopali so tesla model 3 (446), tesla model Y (390) in cupra born (304).

Foto: Gregor Pavšič

Nekatere znamke odpravljajo klasične bencinske pogone

V Sloveniji na primer Toyota s klasičnim bencinskim motorjem prodaja le še dva osebna avtomobila. To sta limuzinska corolla in proace city verso. Prodajno najuspešnejši model yaris cross je bil že lani na voljo le kot hibrid. Se bo kmalu podobno zgodilo tudi pri znamkah, ki še vedno prodajajo več klasično gnanih neelektrificiranih bencinskih pogonov? Ti so nekaj tisočakov cenejši od hibridnih različic.

"Glede naše prodaje bomo cilje CO 2 dosegli. Znotraj Toyote Europe imajo posamezne države različne cilje glede povprečnega izpusta CO 2 . V Sloveniji so ti cilji celo še nekaj višji, ker to lahko dosegamo. Kaj se bo zgodilo pri drugih znamkah, težko ocenjujem in napovedujem. Vsekakor pa se bo letos marsikaj spremenilo. Tudi naš trgovec, ki je na primer lani prodal 500 avtomobilov in bi želel letos ponoviti isto prodajo, bo moral prodati nekaj več električnih in priključno hibridnih vozil. To čaka vse," meni Mauko.

Vse pomembnejši dejavnik na trgu pa so tudi rabljena vozila, ki prihajajo iz tujine. Letos bodo rabljeni avtomobili s prvo registracijo v Sloveniji dosegli 80-odstotno raven celotnega trga. Po oceni Ferjančiča bi lahko že prihodnje leto registracije novih in (novih) rabljenih avtomobilov nastopale v razmerju ena proti ena.

Foto: Škoda

Foto: Gregor Pavšič

Kaj lahko od leta 2025 pričakuje povprečni kupec novega avtomobila? Približno sto novih ali prenovljenih avtomobilov bo letos pripeljalo v Slovenijo. Ponudba bo velika, kako pa bo s cenami? Te so se v zadnjih nekaj letih občutno povečale. Elektrifikacija pogonov in vse obsežnejši prehod na hibride cene višata, toda prav ciljna prodaja za kar najnižji izpust CO 2 lahko povzroči tudi ugodne razmere za nakup.

Posamezne znamke ali trgovci bodo imeli cilj, da prodajo na primer več električnih avtomobilov ali priključnih hibridov. Pri električnih bo ponudba letos boljša kot lani, nekaj primerov ugodnih cen pa je že v preteklosti pokazalo, kako cena vpliva na zanimanje tudi za električna vozila. Najboljši primer tega je bil lani cupra born.

Lahko tovarna omeji kvoto vozil, ki bi pokvarile izračun CO 2 ?

Dejstvo je, da bodo morali trgovci ob želeni uspešni prodaji "nekaj sto" svojih glavnih prodajnih adutov s klasičnimi motorji, če bodo želeli ta prodajni obseg v letu 2025 ponoviti, vzporedno ustrezno povečati prodajo električnih vozil. Špekuliramo lahko, da se bodo pogoji zanje letos izboljšali.

Med napovedanimi novostmi je sicer tudi nekaj klasičnih bencinsko gnanih modelov, ki bodo prav gotovo stavili predvsem na ugodno ceno. Take novosti je napovedal kitajski MG, in sicer gre za bencinsko gnana MG 3 in ZS – oba sta bila do zdaj na voljo le kot hibrida. Toda za prodajo bodo morali doseči tudi ustrezno kvoto vozil brez neposrednega izpusta.