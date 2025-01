V Evropi se bosta formirala dva bazena avtomobilskih znamk, kjer bodo pri elektrifikaciji najuspešnejše znamke (Tesla, Polestar, Volvo) za primerno plačilo "pomagale" drugim do izogiba visokim kaznim EU zaradi prekomernih izpustov CO 2 .

Foto: Gregor Pavšič Večina avtomobilskih proizvajalcev s trenutno prodajo v Evropi ne dosega novih ciljev glede povprečnega izpusta CO 2 , ki so v veljavo stopili z začetkom leta 2025. Visokim kaznim iz Bruslja se bodo poskušali najprej izogniti s povečanjem prodaje lastnih električnih vozil, za marsikatero znamko pa bo neizogibno tudi povezovanje oziroma "pooling" s tekmeci, ki so pri elektrifikaciji uspešnejši. Ti "eko krediti" bodo nekajkrat cenejši, kot je zagrožena kazen iz Bruslja – 95 evrov na preseženi gram za vsak registriran nov avtomobil.

S tem si bodo znamke znižale lastni povprečni izpust CO 2 in privarčevale več milijonov evrov.

Najbolje bodo zaslužili pri Tesli

Lep dobiček si lahko obetajo pri Tesli, ki proizvaja zgolj električne avtomobile, in tudi Volvu – temu je uspelo lani doseči zavidljive prodajne rezultate z novim EX30 in tako težav s prekomernim izpustom CO 2 nima. Ugoden je tudi položaj Polestarja, ki ima prav tako zgolj električne avtomobile.

Po trenutnih dogovorih bo Tesla prodala svoje "eko kredite" Stellantisu, prav tako pa tudi Toyoti, Fordu, Mazdi in Subaruju.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Aleš Črnivec

Mercedes na pomoč poklical Volvo, Polestar in Smart

Drugi "bazen" se po poročanju Reutersa formira okrog Mercedesa, ki bo "eko kredite" odkupil od Volva, Polestarja in Smarta.

Pri Polestarju so potrdili pomoč Mercedesu, pri Volvu pa podrobnosti sodelovanja niso razkrili. Potrdili so, da bodo imeli letos predvidoma presežek zahtevanega znižanja izpustov CO 2 in da bodo dosegli nove standarde. Neposredni izpusti Volvovih avtomobilov, upoštevajoč meritve na izpušni cevi, so se od leta 2018 znižali za več kot 40 odstotkov.

Medtem ko nekaj proizvajalcev s preseženimi izpusti CO 2 nima težav, je položaj za večino ravno nasproten. Po oceni Luce De Mea, predsednika Renaulta in do konca lanskega leta tudi Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA, bi lahko novi standardi stali evropske proizvajalce do 15 milijard evrov letno. ACEA se je zavzemala za omilitev standardov, enako tudi nekatere države članice EU.

Ciljni tržni delež električnih vozil je okrog 21 odstotkov

Oba bazena, ki ju vodita Tesla in Mercedes, sta odprta tudi za dodatne proizvajalce. Vstop vanje pa se bo končal v prvih dneh februarja.

Zanimivo oceno stanja je podal Jean-Philippe Imparato, vodja Stellantisovih poslov v Evropi. Po njegovih besedah se želi Stellantis izogniti kaznim na račun EU. Da bi to dosegli samostojno, bi morali delež prodaje električnih vozil s trenutnih 12 odstotkov povečati na 21 odstotkov. Vsaka zgrešena odstotna točka pa bo koncern stala 300 milijonov evrov.