Merilni cikel WLTP: zakaj do 20 odstotkov višja poraba?

Avtomobilski proizvajalci so vse bolj izkoriščali pomanjkljiv merilni cikel NEDC, ki je bil v uporabi vse od leta 1996. Od 1. septembra morajo proizvajalci povprečno porabo in emisije meriti po novem ciklu WLTP. Takšen princip merjenja je bistveno bolj pošten do kupcev, njegov rezultat pa bistveno bolj realen. Izmerjena povprečna poraba je poskočila, tudi za 20 odstotkov, izmerjene emisije pa kažejo precej bolj realno sliko.

Foto: Mercedes-Benz

Evropska unija je po tiho uvedla nov merilni cikel za nove avtomobile. S 1. septembrom je WLTP nadomestil stari merilni cikel NEDC, ki je poskrbel za številne zavajajoče oglase glede povprečne porabe goriva. Ena izmed največjih sprememb po izbruhu afere Dieselgate prinaša dobrodošle spremembe, ki so v določenem pogledu precej bolj poštene do kupcev novih avtomobilov. Treba pa je poudariti, da podatki o porabi goriva tudi z novim merilnim ciklom ne odražajo povsem realne porabe v prometu, a so ti podatki v primerjavi s ciklom NEDC že dovolj dober približek realnim vrednostim.

Kaj pravzaprav pomenijo te čudne kratice?



Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure oziroma krajše WLTP je globalno usklajeni standard za določanje izpusta emisij CO2, porabe goriva ali energije in določanje električnega dosega za osebna in lahko gospodarska vozila. Testni cikel od proizvajalcev zahteva, da se držijo strožjih merilnih procedur na dinamometru in v realnem voznem ciklu. Merilni postopek celo nalaga proizvajalcem izbiro prestav, težo avtomobila (število potnikov, dodatno opremo in maso prtljage) ter določa vrsto pnevmatik in njihov tlak.



Poznamo tri merilne cikle WLTP, ki so odvisni od razmerja med močjo (kW) in maso (kg).



PWr = kW/kg



Razred 1 – majhna moč vozila; PWr <= 22 kW



Razred 2 – srednja moč; PWr <= 34 kW



Razred 3 – visoka moč; PWr < od 34 kW



Večina današnjih avtomobilov ima razmerje moči in mase med 40 in 100 kilovati na tono, zato se uvrščajo v tretji razred.

Kako se bo zgodil prehod na merilni cikel WLTP?

Merilni cikel WLTP je uradno začel veljati septembra 2017. Cikel bodo morali uporabiti vsi proizvajalci, ki po tem datumu na ceste pošiljajo povsem nov model.

Merilni cikel WLTP bo obvezen za vsak nov prodani avtomobil po septembru 2018.

Evropska unija dovoljuje, da se pod starim merilnim ciklom NEDC do septembra 2019 proda omejen delež novih neprodanih avtomobilov.

Večina proizvajalcev v svojih katalogih povprečno porabo goriva in emisije CO2 vpisuje po merilnih metodah NEDC in WLTP. Kupcem avtomobilov priporočamo, da pregledujejo le podatke z merilnega cikla WLTP. Foto: Mercedes-Benz

Citroen je bil prvi, ki se je odločil za realno prikazovanje povprečne porabe goriva in emisij CO2. Foto: Citroën

Volvo XC40: prvi s podatki WLTP

V uradnem katalogu o avtomobilu sta v tabeli, kjer je prikazana povprečna poraba goriva, navedena dva podatka: kombinirana poraba goriva po merilnem ciklu NEDC in kombinirana poraba goriva po ciklu WLTP. Ker hiter pogled na tabelo razkrije zanimive podatke in bi lahko novi merilni cikel WLTP prestrašil kupca s svojimi višjimi porabami in izpusti, se proizvajalci za zdaj še odločajo za oba zapisa. Kljub obema zapisoma priporočamo, da potencialni kupci pogledujete le k podatkom cikla WLTP, ki je bistveno bolj realen in do določene mere odraža realno stanje avtomobila.

Nam pa takšno dvojno zapisovanje pomaga, da zlahka vidimo, kako zelo nepošten do kupcev je bil NEDC. Pri novem volvu XC40, ki bo na slovenske ceste zapeljal čez nekaj dni in bo sprva na voljo le z močnejšimi agregati, bencinski motor v WLTP porabi od 1,1 do 1,8 litra na 100 kilometrov več kot v NEDC, izpust CO2 pa se poveča za od 25 do 41 gramov na kilometer. Pri dizelskem motorju je poraba goriva večja od 1,3 do 2,2 litra na 100 kilometrov, izpust CO2 pa od 35 do 54 gramov na kilometer.

BMW M3: konec je prišel prej, kot so pričakovali

Glavni krivec za hiter konec proizvodnje športnega modela M3 je pravzaprav novi merilni cikel WLTP, ki je bavarskega proizvajalca prisilil, da je proizvodnjo končal nekoliko hitreje. Zaradi strožjih pravil, ki zamenjujejo do zdaj uveljavljen cikel NEDC, bi moral biti M3 opremljen s posebnim filtrom, ki bi dodatno omejil izpuste. Toda pri BMW so se po poročanju spletne strani BMW blog temu uprli in bodo preprosto končali proizvodnjo tega športnika.

Proizvodni trakovi bodo zato v pogonu le še do maja, ljubitelji hitrih bavarcev pa bodo morali nekoliko dlje počakati na novo generacijo. Kljub enakemu motorju bodo v modela M4 coupe in M4 convertible vgradili potrebni filter ter nadaljevali proizvodnjo trivratnega modela.