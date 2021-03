Bo dobila svoj ovinek? Odziv na peticijo je izjemen.

Privrženci Sabine Schmitz, pred dnevi preminule nemške voznice in ene najboljših poznavalk steze Nordschleife v Nemčiji, so sprožili peticijo za poimenovanje enega izmed ovinkov Zelenega pekla po hitri Nemki.

Foto: Wikimedia Commons Nordschleife je dolg več kot 20 kilometrov in ima, odvisno od načina štetja, od 73 do 170 ovinkov. Mnogi med njimi še nimajo imena. Na portalu Change.org so privrženci tega slavnega dirkaškega objekta in domačinke Sabine Schmitz, ki je pred dnevi umrla zaradi raka, sprožili peticijo po poimenovanju enega izmed ovinkov po njej. V prvih 24 urah je peticija že dobila 10 tisoč glasov podpore, trenutno je takih podpornikov ideje že skoraj 23 tisoč. Zaradi velikega odziva naj bi upravitelji Nordschleifa že spremljali potek peticije, dejanskega imenovanja ovinka po Schmitzovi pa za zdaj še ni mogoče napovedati.

Nemka je bila domačinka in se je s slavno stezo prvič spoznala že kot sedemnajstletnica. V svoji dirkaški in vozniški karieri je krog prevozila več kot 20 tisočkrat in si prislužila naziv “kraljice Norschleifa”.