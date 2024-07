Bianchi – danes najstarejša tovarna koles, nekoč pa tudi z naprednimi avtomobili

Edoardo Bianchi. Foto: Bianchi Pred več kot sto leti je bilo kolo in ne avtomobil osrednji pripomoček mobilnosti med ljudmi, zato je več danes znanih avtomobilskih znamk še pred avtomobili izdelovalo kolesa. To sta počela Vaclav Laurin in Vaclav Klement, ustanovitelja predhodnice današnje češke Škode, enako tudi Edoardo Bianchi.

Prejšnji teden smo že pisali o avtomobilski znamki Autobianchi, ki je bila nekoč del Fiatove avtomobilske ponudbe in bi lahko prek italijanske vlade romala v upravljanje (proizvodnjo) kitajskih investitorjev. Eden od treh ustanoviteljev Autobianchija (poleg Fiata in Pirellija) pa je bil prav kolesarski proizvajalec Bianchi.

Bianchijeva tovarna v Abruzziju pri Milanu. Foto: Bianchi

Ta danes velja za najstarejšega še obstoječega proizvajalca koles. Podjetje je staro 139 let in tudi na letošnji kolesarski Dirki po Franciji je ena izmed ekip, to je bila ekipa Arkéa-B&B Hotels, uporabljala ta italijanska kolesa.

Bianchi jih je začel izdelovati leta 1885, štiri leta pozneje pa je izdelal tudi že svoj prvi avtomobil. To so bila vozila višjega cenovnega razreda, pri katerih so veliko pozornosti namenili podrobnostim. Toda med drugo svetovno vojno je bila tovarna v Abruzzi uničena med bombardiranjem, tudi Eduardo Bianchi pa je leto po koncu vojne umrl v prometni nesreči.

Najbolj znani model Autobianchija je bil A112. Foto: Wikimedia Commons

Autobianchi primula. Foto: Autobianchi

Proizvodnja že pred drugo svetovno vojno, po njej združitev s Fiatom in Pirellijem

Vodstvo podjetja je prevzel sin Giuseppe, ki je po vojni zgradil novo tovarno v Desiu, a za vnovičen zagon avtomobilske proizvodnje ni imel dovolj sredstev. Raje se je osredotočil na kolesa in motocikle. Želja po avtomobilski ponudbi pa je ostala in vodstvo podjetja je začelo iskati zunanje partnerje, ki bi z Bianchijem delili del naložbe.

Eduardo je predlog poslal na naslov Fiata in Pirellija. V začetku leta 1955 so z ustanovnim kapitalom treh milijonov takratnih italijanskih lir ustanovili podjetje Autobianchi. V Desiu so zanj postavili tudi novo tovarno.

Bianchina, primula in nato najbolj znani A112

Prvi avtomobil je bil model bianchina. Ime je spominjalo na prvi avtomobil Eduarda Bianchija iz leta 1899. Osnova zanj je bil fiat 500, a s povsem novo obliko in kakovostjo izdelave je na trgu sodila nad Fiatovega brata.

Autobianchi je Fiat večkrat izkoristil za preizkus novih tehničnih zamisli in konceptov. Tak primer je bil model primula, s katerim so na trg poslali avtomobil s prečno postavljenim motorjem in pogonom na sprednji par koles. Fiat je pozneje postopoma vse svoje modele prestavil na koncept pogona na sprednji kolesi.

Izdelali več kot 1,2 milijona autobianchijev A112

Konec 60. let je Bianchi ob krizi na trgu motociklov moral prodati lastniški delež Fiatu. Ustavili so tudi proizvodnjo bianchine, znotraj Fiata pa je segment prestižnih avtomobilov prevzela Lancia. Leta 1969 pa je Autobianchi dočakal tudi dve pomembni novosti. To sta bila modela A111 in A112, ta je postal tudi najbolj znan avtomobil znamke Autobianchi. Glede na hiter konec modela A111 in konec proizvodnje primule je bil A112 dolgo edini paradni konj Autobianchija. Zadnjega so izdelali maja leta 1986. Skupno število izdelanih se je končalo pri več kot 1,25 milijona.

Autobianchi A112 je takrat nasledil model Y10, ki je mehansko slonel na fiat pandi. Za večino izvoznih trgov so ga ponujali pod znamko Lancie in ne Autobianchija. Tovarno v Desiu so zaprli leta 1992, Y10 je nasledila lancia ypsilon in leta 1996 se je z avtomobilskega zemljevida poslovila tudi znamka Autobianchi.