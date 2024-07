Odvzem Fiatu, ponudba Kitajcem? Nov načrt italijanske politike.

Italijanska vlada se na vse pretege trudi obuditi nekoč cvetočo avtomobilsko industrijo. Medtem ko praznujejo 125-letnico Fiata, ki danes stavi na platforme francoskega porekla, in se borijo proti nedovoljenim uporabam italijanskih imen in znakov (preimenovanje alfa romeo milano v junior, umik italijanskih zastavic z jeepa avengerja), po poročanju italijanskih medijev načrtujejo tudi obujanje nekaterih nekdanjih italijanskih avtomobilskih znamk.

Ju lahko preprosto vzamejo Fiatu oziroma Stellantisu?

Naši zahodni sosedi bi lahko obudili znamki Innocenti in Autobianchi, je poročal časnik Il Sole 24 Ore. Obe znamki sta v lasti Fiata oziroma Stellantisa, a ker ju niso uporabljali že več kot pet let, bi po zakonu iz lanskega decembra lahko prešli v last italijanske države. Tak ukrep je namreč s posebnim dekretom mogoč, če bi država lahko pričakovala obuditev proizvodnje.

Obe omenjeni znamki bi Italija v tem primeru ponudila kitajskim vlagateljem in jih poskušala prepričati o proizvodnji avtomobilov v Italiji.

Autobianchi in Innocenti ne obstajata že skoraj 30 let

Znamko Autobianchi so leta 1955 ustanovili Bianchi, Pirelli in Fiat. Najbolj znana modela sta bila A112 in Y10. Proizvodnjo tega modela so končali leta 1995. Leto pozneje je delo končala tudi znamka Innocenti, kar je bilo šest let po Fiatovem prevzemu. Innocenti je poleg skuterjev v šestdesetih in sedemdesetih letih proizvajal italijansko različico britanskega minija.

Italijanska vlada je pod vodstvom premierke Giorgie Meloni že dolgo v sporu s Stellantisom. Očitajo mu brezbrižen odnos do tradicije proizvodnje avtomobilov v Italiji. Stellantis na primer omenjeni model alfa romeo junior (sprva milano) proizvaja na Poljskem, kar je bil tudi temelj zahteve po menjavi imena.