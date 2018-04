Avti nasprotij, a presenečenje: To so razlike v porabi goriva

Primerjalni test PRIMA: Večji avtomobil, večja poraba goriva?

Na skoraj 123 kilometrov dolgi trasi smo natančno izmerili porabo goriva pri majhnih avtomobilih, družinskih karavanih, kompaktnih športnih terencih in poslovnih limuzinah. Razlike so majhne in se na 100 prevoženih kilometrih merijo le v nekaj decilitrih goriva. Večji in težji avtomobili to nadoknadijo z boljšo aerodinamiko in modernimi (dizelskimi) motorji.

Ker je pogonsko gorivo drago, je poraba pri nakupu avtomobila vselej zelo pomemben podatek. Foto: Gregor Pavšič

Ena cesta za avtomobile štirih različnih segmentov

Ker je bila trasa, kjer smo merili povprečno porabo goriva, pri vseh treh primerjalnih testih PRIMA identična, lahko med seboj primerjamo pridobljene podatke o porabi poslovnih limuzin, kompaktnih športnih terencev, družinskih karavanov in majhnih avtomobilov.. Iz rezultatov je razvidno, da so bili mestni avtomobili s prostorninsko manjšim bencinskim agregatom na vseh odsekih za odtenek varčnejši kot bistveno večji SUV segmenta C z vgrajenim dizelskim agregatom.

Majhni avtomobili Kompaktni SUV Poslovne limuzine Karavani Toyota yaris – 5,2 l VW polo – 5,4 l Suzuki swift – 5,5 l Mazda 2 – 5,5 l Peugeot 208 – 6 l Opel grandland X – 5,9 l Peugeot 3008 – 6 l Kia sportage – 6 l Renault kadjar – 6,1 l Toyota C-HR – 6,2 l Mercedes C – 5,8 l Jaguar XE – 5,9 l Alfa romeo giulia – 6,1 l Lexus IS – 6,2 l BMW 320d – 6,5 l Toyota auris – 5,1 l Kia cee'd – 5,5 l Peugeot 308 – 5,6 l Seat leon ST – 5,6 l Opel astra - 5,7 l

* - majhni avtomobili so imeli bencinske motorje, ostali pa dizelske oziroma hibridne

Toyota yaris je bil na našem testu najbolj varčen avtomobil razreda mestnih oziroma majhnih avtomobilov. Foto: Gašper Pirman

Ker je ob koncu testa merjenja goriva na vsakem avtomobilu števec kazal drugačno prevoženo razdaljo, smo razdaljo izmerili s pomočjo navigacijske naprave in jo potem uporabili za ročen izračun pri vseh avtomobilih. Foto: PRIMA

Razlike so bile majhne, znašale so le nekaj decilitrov, za testni krog med mestnimi avtomobili so manj kot šest litrov porabili štirje avtomobili – yaris, polo, swift in mazda, pri SUV C pa samo en (opel grandland X). Večje razlike smo pričakovali v mestnem ciklu, kjer bi morali biti manjši avtomobili z manj moči načeloma varčnejši, a je bila razlika tako kot drugje majhna.

Če v enačbo vključimo še premijske limuzine segmenta C, vidimo, da so bile na testnem krogu tudi tukaj razlike manjše. Njihova največja prednost zaradi boljše aerodinamike in zaradi dizelskega agregata je vožnja po podeželju, kjer so bile z naskokom najbolj varčne. Razlika nastane tudi na avtocesti. Najbolj varčen je bil na testu mercedes-benz razred C, a v povprečju preostali tekmeci niso veliko zaostali. Če primerjamo končno povprečno porabo, je bil najbolj varčen avtomobil za približno dva decilitra varčnejši kot najboljši kompaktni križanec.

Natančnejši pregled porabe majhnih avtomobilov z zadnjega testa:

Kljub bencinskemu in prostorninsko manjšemu motorju so kar štirje mestni malčki na koncu porabili manj kot šest litrov. Pri SUV C je pod šest litrov prišel le opel grandland X, pri premijskih limuzinah pa mercedes-benz razred C in jaguar XE. Foto: PRIMA

Po prevoženih 122,7 kilometra so manj kot šest litrov porabili samo štirje avtomobili – yaris, polo, swift in mazda. Edini, ki je porabil več kot sedem litrov, je bil dacia sandero. Kljub enakemu motorju je bil renault clio od sandera varčnejši za več kot liter, a je za slabši rezultat zagotovo kriva izvedenka stepway, ki je nekoliko višja in ima posledično slabši koeficient zračnega upora.

Omeniti velja še peugeot 208, seat ibizo, škodo fabio, hyundai i20 in renault clia – na koncu testa so vsi porabili manj kot 6,5 litra goriva. Opel corsa je porabila 6,72 litra goriva, a je šlo tudi za enega najstarejših avtomobilov na testu, ki počasi že čaka na zamenjavo z novo generacijo. Lični citroën C3 se je s povprečno porabo 6,59 litra uvrstil v spodnji del razpredelnice, a le za malenkost zaostal za številnimi konkurenti.

Kako smo se lotili merjenja porabe?



Vse avtomobile smo polnili na isti bencinski črpalki, po prvem samodejnem izmetu polnilne ročice smo gorivo dolivali počasi in končali polnjenje, ko je bil rezervoar povsem poln. Po koncu testnega kroga smo postopek ponovili in na podlagi dobljenih rezultatov izračunali realne povprečne porabe goriva.Razlika med najvišjo in najnižjo povprečno porabo znaša kar 2,27 litra, po celotnem testnem krogu pa je bila najbolj varčna toyota yaris s povprečno porabo goriva 5,28 litra. Na avtocestnih odsekih (5,41 litra) je bil najvarčnejši volkswagen polo, na športnem delu se je izkazala ford fiesta (5,49 litra), v mestu (5,28 litra) in v umirjenem ciklu (3,73 litra) pa je bila najbolj varčna toyota. Dobro se je odrezal tudi suzuki swift, ki je bil z blagim hibridom v vseh kategorijah pri vrhu.

Kakšen je bil naš testni krog?



Testni krog je bil, če sklepamo po navigaciji, dolg 122,7 kilometra. Sprva smo zapeljali na avtocesto (25,7 kilometra, hitrosti do 135 kilometrov na uro), na prvem odseku magistralne ceste vozili umirjeno (19,8 kilometra, varčna vožnja) in na drugem odseku dinamično (15,2 kilometra, višji vrtljaji, hitrosti do 110 kilometrov na uro), še enkrat zapeljali na avtocesto (39,7 kilometra, hitrosti po števcu do 135 kilometrov na uro) in testni krog končali po mestnem voznem ciklu (22,3 kilometra, hitrosti po števcu maksimalno pet kilometrov na uro nad omejitvijo). Vsem trinajstim predstavnikom smo, če so imeli to možnost, nastavili vozni profil na Normal in prižgali sistem start&stop.