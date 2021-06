Audijev novi SUV: dražji, a po zadnjih modnih smernicah #foto

Audi je pol leta po prenovi Q5 na slovenske ceste poslal še različico Q5 sportback, ki s kupejevsko strešno linijo lovi nove kupce in predstavlja neposredno konkurenco že uveljavljenima tekmecema BMW X4 in mercedes-benz GLC coupe. V primerjavi z običajnim Q5 je novinec nekaj milimetrov daljši, malenkost manj prostoren na zadnji klopi, ima manjši prtljažnik in je 2.300 evrov dražji. Kljub temu bodo v letošnjem letu našli 70 kupcev, ki si na cesti želijo izstopati.

Kar tretjina jih bo izbrala kupejevski Q5

Športni terenci imajo vse pomembnejšo težo v Audijevi modelni paleti, kjer se kar 65 odstotkov vseh kupcev odloči za karoserijsko obliko SUV. Morda na presenečenje marsikoga se je Audi dokaj pozno podal v svet t. i. kupejevskih športnih terencev. Po električnem e-tronu je na vrsto prišel manjši Q3 sportback, zdaj pa je na ceste zapeljal še večji Q5 sportback. Da je kupcem pomembna njegova zunanja podoba, ki prinaša nekaj svežine, govorijo tudi načrtovane prodajne številke. Med približno 200 prodanimi Q5 jih bo več kot tretjina v letošnjem letu s presekano strešno linijo, prihodnje leto pa bo ta delež še višji.

Q5 sportback se od običajnega Q5 razlikuje le po drugačni strešni liniji, s sprednje strani pa razlik ni. Foto: Gašper Pirman

Razlikuje se le po nekaterih malenkostih

S sprednje strani se Q5 sportback ne razlikuje od prenovljenega Q5. Pravzaprav gre za enaka modela, kjer je razlika le v strešni liniji pri zadku, zaradi drugače nameščenega odbijača pa je modnejši Q5 za sedem milimetrov daljši. Prinaša pa nekoliko nižja strešna linija zadaj za 16 milimetrov manj prostora za glave potnikov zadaj. Prav tako je za deset litrov manjši prtljažni prostor oziroma 40 litrov ob podrti zadnji klopi.

Dizel ostaja najbolj priljubljena izbira

Pogled na motorno paleto je raznolik in vsestranski, a trenutno je možno naročiti le dva agregata. Trenutno je možno naročilo Q5 sportback z blago hibridnim 45 TFSI quattro s 195 kilovati in ceno od 61 tisoč evrov naprej in dizelskim 40 TDI. Kasneje bosta na voljo za naročilo še priključno hibridni različici 50 eTFSI z 220 in 55 eTFSI z 270 kilovati, pridružil pa se jima bo naviti SQ5, ki ga bo poganjal trilitrski šestvaljni stroj z 260 kilovati moči.

Kupci so za ta modernejši Q5 sportback pripravljeni plačati več kljub temu, da ima manjši prtljažnik in dober centimeter manj prostora za glave potnikov na zadnji klopi. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman