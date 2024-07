Audi bo v letos in prihodnje leto predstavil 20 novih modelov. Od tega jih bo več kot deset povsem električnih, kar daje še vedno velik pomen tudi klasičnim modelom. Sredi avtomobilske tranzicije bo Audi v torek pokazal novo generacijo modela A5, pri kateri pa izpostavljajo novo generacijo motorjev z notranjim zgorevanjem. To so sicer hibridi, ki bodo učinkovitost dosegali s pomočjo delne električne vožnje, je napovedal izvršni direktor Audija Gernot Döllner.

Pri elektriki ključna novost Q6 e-tron, pri bencinskih modelih A5 in Q5

Njegova napoved je jasen pokazatelj, da morajo imeti proizvajalci danes v luči lova za uspešnimi prodajnimi in poslovnimi rezultati v rokavu več asov. V Ingolstadtu razvijajo naprednejše električne platforme, zaradi česar bi lahko predčasno s trga celo umaknili svoj že nekoliko zastareli model Q8 e-tron. Izključeno ni niti zaprtje tovarne v Bruslju.

Ključna električna novost za Audi bo Q6 e-tron (kot kombilimuzina in karavan), pri bencinsko gnanih modelih pa bo poleg A5 v drugi polovici leta nato pomembna novost še tretja generacija športnega terenca Q5.