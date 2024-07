Končno na cesti: 90 let po preklicu načrtov izdelali izjemen avtomobil #foto

Devetdeset let po načrtih Auto Uniona, da bi svoji srebrni puščici dodali še različico za vsakodnevno uporabo zunaj velikih nagrad, je Audi izpolnil načrte in v Goodwoodu pokazal izjemen prototip auto union type 52.

Leto 1934. Za velike nagrade so razpisali razred 750 kilogramov težkih dirkalnikov in poleg Mercedes-Benza se je v boj za prestižne zmage podal tudi Auto Union. Dve leti prej je prišlo do združitve Audija, DKW, Horcha in Wandererja, leta 1933 pa so pri Auto Union AG na naslov oblikovalskega studia Ferdinanda Porscheja v Stuttgart že poslali naročilo po zasnovi konkurenčnega avtomobila. Ko je Auto Union, njihov avtomobil se je imenoval type A, skupaj z Mercedesom zapeljal na odmevne velike nagrade, se je začela legenda o srebrnih puščicah.

Svečano razkritje avtomobila v Goodwoodu Foto: Audi

Poleg dirkalnika so razvijali tudi serijski vsakodnevni avtomobil

Veliko manj pa je znana zgodba o avtomobilu, ki bi moral sredi tridesetih let prejšnjega stoletja nastati kot serijska različica dirkalnika Auto Uniona. Skupaj s Ferdinandom Porschejem so koncept v načrtih imenovali "schnellsportwagen" oziroma "hitri športni avtomobil". Namenjen je bil strankam, ki bi se z njim podale na dolge cestne relije, kot so bili takrat Mille Miglia ali vztrajnostne dirke v Le Mansu oziroma Spa Francorchampsu.

Primerjava načrtovanega orignala in dejansko izdelanega avtomobila 90 let pozneje:

2024 1934 motor: 16-valjnik, sredinsko postavljen s kompresorjem 16-valjnik, sredinsko postavljen s kompresorjem prostornina motorja: 6.005 cm3 4.358 cm3 moč: 382 kW (520 "konjev") 147 kW (200 "konjev") gorivo: 50 % metanol, 40 % neosvinčen bencin, 10 % toluen klasično gorivo dolžina: 5,39 m medosje: 3,31 m 3,00 m masa: 1.450 kg 1.300 kg

Skice originala iz leta 1934 Foto: Audi

Pri Porscheju so prve skice narisali leta 1933 in jih leto pozneje še izpopolnili. Takrat so načrtovali izdelavo testnega prototipa, a do tega ni prišlo. Projekt so preklicali leta 1935 in od takrat se veliko dokumentov okrog tega avtomobila ni ohranilo.

Nekaj načrtov pa je vendarle ostalo v arhivih in 90 let pozneje so pri Audiju svoj nekdanji veliki projekt vendarle izpeljali do konca. Izdelavo avtomobila so zaupali britanskemu restavratorskemu podjetju Crosthwaite & Gardner, ki je s pomočjo dokumentov, skic in načrtov izdelalo ta impresivni avtomobil.

90 let po načrtih premiera v Goodwoodu

V njem voznik sedi na sredini, oba sedeža za sopotnika pa sta nekoliko zamaknjena v stran. Auto union type 52 ima maso 1,3 tone, poganja pa ga šestlitrski 16-valjni motor s kompresorjem. Motor ima moč 382 kilovatov (520 "konjev”).

Spodnji podatki kažejo, koliko se končna izvedba avtomobila razlikuje od načrtov iz leta 1934. Današnji avtomobil, edini izdelani primerek, je vendarle namenjen tudi udobju in teoretično pogostejši vožnji zunaj tekmovalnih dirk. Tako ima prostor za prtljago in dve rezervni pnevmatiki.

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi