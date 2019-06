Akio Toyoda pod pvsedonimom dirkal v Nürburgringu

Predsedniki velikih avtomobilskih proizvajalcev so večinoma poslovneži, ki jih javnost spozna le prek tiskovnih konferenc in drugih protokolarnih dogodkov. Predsednik Toyote Akio Toyoda pa je drugačen: zadnji konec tedna je pod psevdonimom dirkal na dirki 24 ur Nürburgringa.

Foto: Toyota

Predsednik, ki ljubi dirkanje

Vnuk slovitega Kiichiro Toyode se z zlatimi črkami zapisuje v zgodovino avtomobilizma. Ne le, da je poskrbel za oblikovni preporod znamke, temveč s številnimi dirkalnimi podvigi tudi spreminja podobo "zategnjenih" izvršnih predsednikov.

Ravno zaradi drugačnega mišljenja in ljubezni do dirkanja je odobril izdelavo dveh športnikov – modela GT86 in supre. Toyota je vstopila v svetovno reli prvenstvo in hkrati zelo uspešno sodeluje v vzdržljivostnih dirkah. Svojo ljubezen do dirkanja je potrdil ta vikend, ko je pod psevdonimom Mr. Morizo dirkal na vzdržljivostni dirki 24 ur Nürburgringa.

Na seznamu voznikov nove dirkalne supre se je pojavil neznani voznik, ki ga svet prej še ni poznal. Sedma sila je hitro našla povezavo in pri Toyoti so potrdili, da je to skrivno ime njihovega izvršnega predsednika. S to potezo se je prikupil marsikateremu ljubitelju dirkanja in znamko Toyota približal še tako zagnanemu dvomljivcu.

