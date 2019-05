Toyota ima svoj Nürburgring, ki je skrit očem javnosti #foto

Toyota zelo rada preizkuša svoje modele na slovitem dirkališču Nürburgring. Še posebej so povečali svojo prisotnost v ''zelenem peklu'', ko je za krmilo znamke stopil Akio Toyoda in postavil nove temelje za vse njihove modele. A ker so bili tam na očeh javnosti in so bili stroški potovanj visoki, so spet ubrali svojo pot in na domačih tleh zgradili pomanjšani Nürburgring.

Foto: Toyota Dirkališče, skrito pred očmi javnosti

Toyota ima na slovitem dirkališču postavljenih kar nekaj svojih objektov, kjer številni inženirji izpopolnjujejo in prilagajajo svoje modele. Toda navsezadnje je Nemčija od Japonske oddaljena skoraj deset tisoč kilometrov, številni poleti, prevoz ljudi in avtomobilov pa vsekakor niso zanemarljiv strošek. Poleg tega je Nürburgring odprt za javnost ter nenehno pod drobnogledom kamer in fotoaparatov. Večina proizvajalcev to vzame v zakup, toda pri Toyoti so se težave lotili drugače in ob razvojnem središču znamke v mestu Aichi, ki je del osrednjega dela otoka Honšu, zgradili svoj pomanjšani Nürburgring.

Za zdaj odprt manjši del

Del raziskovalnega središča bo kar 11 različnih testnih stez. Ena izmed njih bo kopija slovitega Nürburgringa, kjer Toyota redno Foto: Toyota preizkuša svoje avtomobile. Za zdaj je odprt le krajši 5,2 kilometra dolg odsek, projekt pa bodo končali do leta 2023, ko bodo pripravljene še druge testne steze.

Pri Toyoti sicer ne bodo poustvarili vsega ''zelenega pekla'', temveč bodo izkoristili lokalne griče. Na dirkališču bo približno 75-metrska sprememba nadmorske višine med najvišjo in najvišjo točko, ponudili bodo širok razpon različnih zavojev.

''Rad bi izrazil iskreno hvaležnost prefekturi Aichi, mestoma Toyota City in Okazaki City ter predvsem lokalnemu prebivalstvu Šimojame za njihovo neprecenljivo pomoč, potrpežljivost in sodelovanje v daljšem časovnem obdobju od zasnove koncepta do izgradnje Toyotinega tehničnega centra Shimoyama,'' je ob slavnostnem odprtju dejal Akio Toyoda, predsednik Toyote.

Foto: Toyota

Foto: Toyota