Politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), socialistov in demokratov (S&D) ter liberalcev (Renew) so po neuradnih informacijah dosegle dogovor o potrditvi nove Evropske komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen. Preostalih sedem komisarskih kandidatov naj bi pristojni parlamentarni odbori potrdili še danes.

Dogovor, katerega podrobnosti še niso znane, so poslanske skupine sklenile po več kot enem tednu pogovorov.

Pretekli torek so se namreč dogovorile, da preložijo odločanje o šestih kandidatih in kandidatkah za podpredsednike Komisije in komisarskem kandidatu iz Madžarske Oliverju Varhelyiju in da bodo pristojni odbori o njih odločali v paketu.

Sporna Italijan Fitto in Španka Ribera

Mnenja so se kresala predvsem o podpredsedniškem kandidatu iz italijanske skrajno desne stranke Bratje Italije Raffaeleju Fittu, do katerega so bile zadržane levosredinske politične skupine, in španske kandidatke iz vrst socialistov Terese Ribera, ki so ji med drugim nasprotovali v EPP.

Sedmerico od skupno 26 kandidatov naj bi pristojni parlamentarni odbori potrdili še danes.

Prvič po dolgem času brez političnih žrtev

Če jih bodo potrdili, se bo prvič po letu 1999 zgodilo, da Parlament na zaslišanjih ni zavrnil nobenega komisarskega kandidata, ki ga je predlagal novoizvoljeni predsednik Komisije. Med letoma 2004 in 2019 so vsakič zavrnili najmanj enega, leta 2014 tudi slovensko kandidatko Alenko Bratušek.

Evropski parlament bo moral celotno Evropsko komisijo potrditi še na plenarnem zasedanju, glasovanje je predvideno prihodnji teden.