V 94. letu starosti je v sredo umrla ameriška igralka Gena Rowlands, prejemnica častnega oskarja in muza ter življenjska sopotnica ameriškega režiserja neodvisnih filmov Johna Cassavetesa, poročajo mediji. Rowlandsova se je poslovila v družinskem krogu na domu v Kaliforniji po večletnem boju z Alzheimerjevo boleznijo.

Čeprav uradnega vzroka njene smrti niso navedli, je njen sin Nick Cassavetes junija pojasnil, da je zadnjih pet let trpela za Alzheimerjevo boleznijo, navedbo New York Timesa povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Rowlandsova je igrala v desetih filmih Johna Cassavetesa, s katerim je bila poročena več kot tri desetletja vse do njegove smrti leta 1989. Častnega oskarja za življenjsko delo je prejela leta 2015.

Prejela je štiri emmyje in zlati globus

Za vlogi v filmih Ženska pod vplivom (1974) in Gloria (1980) je bila nominirana za oskarja za najboljšo igralko. Bila je nagrajena tudi na enem od najpomembnejših evropskih filmskih festivalov: za vlogo v drami Otvoritvena noč (Opening Night, 1977) je na Berlinalu prejela srebrnega medveda.

Zaigrala je tudi na odrskih deskah in malih zaslonih. Za vloge v gledališču in na televiziji je prejela štiri emmyje in zlati globus.

"Karkoli bi povedala o Geni, ne bi zadostovalo, ker je tako neverjetna," je pred leti sodelovanje z njo opisala stanovska kolegica Winona Ryder, s katero sta skupaj zaigrali v filmu Jima Jarmuscha Noč na Zemlji (1991).