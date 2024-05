Pevka Taylor Swift s svetovno turnejo Eras Tour podira takšne in drugačne rekorde, od tega, da gre za eno najbolj dobičkonosnih turnej vseh časov, do ogromne ekipe, ki spremlja Swiftovo na vsakem koraku. Med njimi je tudi šest skrbno izbranih plesalcev, ki ob boku svetovne zvezdnice zabavajo občinstvo po vsem svetu. O odnosu med Swiftovo in člani njene najožje ekipe, o tem, koliko zaslužijo in kako blizu so si s pevko, je pred časom poročal Daily Mail. Razpisali so se tudi o 29-letnem slovenskem plesalcu Janu Ravniku, ki je postal ljubljenec občinstva in najprepoznavnejši obraz pevkine ekipe.

Tako kot zvezdnica so tudi njeni plesalci deležni stalne pozornosti oboževalcev. "Vsepovsod jih prepoznajo," je za Daily Mail povedal vir blizu plesalcev Swiftove.

Pevka in plesalci so med turnejo, ta se je začela marca 2023, končala pa se bo letos decembra, zelo zbližali. Postali so prijatelji in pevka se jim zaupa, še posebej glede razmerja s Travisom Kelcejem, s katerim sta skupaj od lanske jeseni.

Kljub napornemu tempu, skupaj bodo nastopili na kar 152 koncertnih odrih na petih celinah, se člani ekipe družijo tudi v prostem času. Ko ne nastopajo pred več tisoč oboževalci ali vadijo za nastope, raziskujejo mesta, kamor pripotujejo v sklopu turneje, in se zabavajo v najboljših nočnih klubih.

Swiftova je znana po tem, da poskrbi za svojo ekipo, tudi finančno. Medtem ko ona na koncert zasluži več kot 13 milijonov dolarjev, se tudi plesalci ne morejo ravno pritoževati. Vsak med njimi bo prejel najmanj 500 tisoč dolarjev plače ali okoli 460 tisoč evrov, je povedal neimenovani vir. Poleg denarja pa ne gre pozabiti na svetovno prepoznavnost, ki jo prinese sodelovanje z zvezdnico svetovnega kova.

Slovenec, ki vsak večer pleše s Taylor Swift

Med najbolj prepoznavnimi obrazi pevkine ekipe je slovenski plesalec, 29-letni Jan Ravnik.

"Jana ljudje preprosto obožujejo. Postal je zvezda in zagotovo ga v zabavni industriji čaka svetla prihodnost," je za britanski medij povedal neimenovani vir. Poleg lepega obraza in izklesanega telesa Ravnik med plesalci velja za motivatorja.

Kot plesalec in koreograf je v Sloveniji prejel številne nagrade, leta 2018 pa se je z željo po novih kariernih izzivih preselil v Los Angeles. Sodeloval je s številnimi velikimi imeni, kot so Bruno Mars, Lewis Capaldi, DJ Khalid in Mariah Carey.

Preden se je januarja lani pridružil ekipi Taylor Swift, je v Las Vegasu sodeloval s Paulo Abdul.

Ravnik svoje zasebno življenje skriva pred očmi javnosti, medtem ko utrinke s svetovne turneje redno deli s sledilci na Instagramu.

Pred tednom dni se je turneja preselila na evropska tla. Ravnik je objavil serijo fotografij in zapisal, da je doma in da si je koncert v Parizu ogledala tudi njegova družina. Domači ga niso videli plesati skoraj deset let, zato je bil ta trenutek še posebej čustven.