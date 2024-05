Par so pri naših sosedih opazili v začetku tega tedna po nedavnih koncertih v Parizu, kjer je Taylor Swift med 9. in 12. majem nastopila štirikrat. Na fotografijah, ki jih je pridobil omenjeni portal, uživata v romantični večerji pred vilo Sola Cabiati z razgledom na idilično jezero. V večernih urah sta se sprehodila tudi po slikovitem mestu, kjer so ju prav tako opazili fotografi.

Taylor Swift and Travis Kelce in Lake Como, Italy. pic.twitter.com/piDWdwWKnD — @23metgala (@23metgala) May 16, 2024

Vila sprejme do 12 gostov

Kot je zapisano na njihovi spletni strani, so vilo v slogu neoklasicizma v 18. stoletju kupili vojvode Serbelloni. V njej sta med obiskom Milana spala tudi francoski cesar Napoleon Bonaparte in njegova žena Josephine. Vila sprejme do 12 gostov, ponaša pa se s šestimi apartmaji ter bazenom. Gostom so ves čas na voljo butler, pomočnice in zasebni kuhar. Za nočitev je treba odšteti nekaj več kot 19 tisoč evrov.

Zvezdniški par naj bi v vili ostal tri noči. Ali sta še vedno v Italiji, ni znano. Popzvezdnica ima v prihodnjih dneh tri koncerte v švedski prestolnici. Julija bo nastopila tudi v bližnjem Milanu, avgusta pa na Dunaju, medtem ko so vstopnice za njene koncerte že zdavnaj razprodane.

Inside Taylor Swift and Travis Kelce’s opulent $21K-per-night Italy villa: Butler, chef, Lake Como views https://t.co/WtUqGIZy1z pic.twitter.com/sMIvDWP8Kf — Page Six (@PageSix) May 16, 2024

