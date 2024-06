Jelena Đoković je v družbi prijateljev in družine praznovala svoj 38. rojstni dan. Za posebno presenečenje je poskrbel njen mož, trenutno tretji najboljši tenisač sveta Novak Đoković. V nekem trenutku je v roke vzel mikrofon in Jeleni, s katero sta srečno poročena že deset let, zapel pesem Zdravka Čolića.