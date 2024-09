Robert Golob po sinu prvič v javnosti pokazal še hčerko #foto

Na proslavi ob dnevu vrnitve Primorske k matični domovini je imel predsednik vlade Robert Golob nagovor, proslavo in program pa si je iz prve vrste ogledal v družbi 19-letne hčerke Lune Golob. Ni pa bil predsednik vlade edini član družine Golob, ki je bil del proslave, saj je nastopil tudi njegov sin Markus, ki je bil del programa.

Markus je s posebno točko nastopil v skupini otrok, po končanem nastopu pa je stekel v očetov objem. Slovesnosti pa se ni udeležila Golobova partnerka Tina Gaber, ki je proslavo spremljala od doma in posnela delček Markusovega nastopa ter ga objavila na svojem profilu na Instagramu. Zraven posnetka je zapisala: "Robertov Markus, legenda!"

Nedavno je sicer premier prvič pokazal svojega sina Markusa, s katerim sta skupaj v okviru dobrodelne veslaške prireditve veslala po Ljubljanici.

Od leve proti desni: Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, zunanja ministrica Tanja Fajon, Luna Golob, premier Robert Golob, Aleš Musar in predsednica republike Nataša Pirc Musar. Foto: Daniel Novakovič/STA

Premierjeva najstarejša hčerka Luna Golob je na proslavi sedela ob zunanji ministrici Tanji Fajon in svojemu očetu, za dogodek pa je oblekla precej sproščena in vsakdanja oblačila. Nosila je jeans hlače ter dolgo črno majico, ki jo je kombinirala z rjavo puhovko, obute pa je imela svetlejše športne copate.

19-letna Luna je študentka na ljubljanski univerzi, trenutno pa po poročanju Metropolitana obiskuje prvi letnik dodiplomskega študija. Lani je zaključila šolanje na Škofijski gimnaziji v Vipavi.

Bo premier Golob svoje otroke zdaj bolj redno kazal javnosti?

Zanimivo je dejstvo, da se je Golob odločil v javnosti pokazati svoje otroke, po tem, ko je lani v intervjuju za Preverjeno pojasnil, da o svoji zasebnosti, otrocih in novi partnerki Tini Gaber do takrat ni hotel govoriti. Lani marca je v oddaji Preverjeno premier Robert Golob povedal, da "še vedno meni, da so zasebno življenje in še posebej otroci stvar posameznika in ne toliko javnosti". Več kot očitno se je zdaj premier odločil, da bo svoje otroke bolj redno pokazal javnosti.

Najstarejša hčerka premierja Goloba Luna pa je kljub mladosti že zajadrala v podjetniške vode, saj je bila nekaj časa direktorica družbe Star Solar, ki se ukvarja s sončnimi elektrarnami in katere lastnik ter ustanovitelj je predsednik vlade. V začetku letošnjega leta je Golobovo hčerko na direktorskem mestu najprej zamenjal Miran Klanjšček. Le dan po razrešitvi z mesta državne sekretarke, 24. maja 2024, pa je Klanjščka na mestu direktorja zamenjala političarka Maksimiljana Polak, ki je bila od junija 2022 do maja 2024 državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade.

Proslava, na kateri je bila navzoča tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, je obeležila 15. september 1947, ko je bila uveljavljena pariška mirovna pogodba z Italijo. Foto: Daniel Novakovič/STA

Premier Golob je sicer med drugim v svojem nagovoru izpostavil moč v tem, da kljub razlikam prisluhnemo drug drugemu in iščemo skupne rešitve. Dejal je tudi, da je Primorska dežela sonca, gostoljubnosti in svobodomiselnih ljudi in dodal, da verjame, da praznik, ki smo ga obeležili v ponedeljek, ni zgolj praznik Primorcev, ampak slovenskega naroda. Po njegovih besedah je prva svetovna vojna prinesla grozote, ki so v družbi pustile neizbrisne sledi nasilja in zatiranja, prebudile pa neizmerno željo po svobodi in uporu proti ideologiji sovraštva.

Na proslavi tudi predsednica republike z možem Alešem

Proslava, na kateri je bila navzoča tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, je obeležila 15. september 1947, ko je bila uveljavljena pariška mirovna pogodba z Italijo, ki je takratni Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji dodelila velik del Primorske, kamor spadajo Zgornje Posočje, Vipavska dolina, večji del Krasa in manjši del Istre.

Kot kaže, smo praznik pod tem imenom letos obeležili zadnjič, saj je državni zbor prav ta teden na predlog skupine primorskih koalicijskih poslancev izglasoval spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, po kateri bo 15. september od zdaj praznik priključitve, in ne več vrnitve Primorske k matični domovini, je poročala STA.

Slovesnost ob dnevu vrnitve Primorske k matični domovini z nagovorom predsednika vlade Roberta Goloba je potekala na glavnem trgu v Vipavi. Foto: Daniel Novakovič/STA

