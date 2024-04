V Sloveniji so danes in včeraj padali temperaturni rekordi, ponekod so namerili celo najvišje temperature v prvih aprilskih dneh, kar se ni zgodilo še nikoli v obdobju meritev. Danes, 7. aprila, v Sloveniji in tudi sicer po svetu obeležujemo svetovni dan zdravja.

Na slovensko Obalo se je na sončno nedeljo odpravil tudi predsednik vlade Robert Golob in ob tem posnel videoposnetek, v katerem je delil sporočilo o pomenu zdravega življenja in zdravih navad. "Danes je dan zdravja, z velikim veseljem, sploh, ker je tako lepo sonce, sem šel ven in se razmigal," je povedal v posnetku, ki ga je posnel na morskem pomolu in delil na Instagramu.

Nabiral je tudi divje šparglje

Dodal je še, da si je na današnji dan tudi spočil živce in pripomnil, da si bo privoščil še zdrav obrok in dan bo zanj perfekten. "Ampak, zdrav mora biti prav vsak dan, ne samo današnji," je dodal še na koncu posnetka. V svojih zgodbah na Instagramu pa je Golob s svojimi sledilci delil tudi video, v katerem je nabiral divje šprarglje, saj je prav zdaj sezona tega priljubljenega živila na vrhuncu.

Kot je razvidno iz posnetka, je premier nekaj divjih špargljev našel in nabral. Znano je, da so (divji) špraglji bogati z vitamini in minerali ter folno kislino. "Slovijo kot naravni afrodiziak in so odlično živilo za številne diete. Pripravljamo jih s testeninami, v juhah, rižotah, omletah in pitah," je zapisano na spletni strani okusno.je.

Poleg tega šparglji vsebujejo edinstveno kombinacijo sestavin, ki prečiščujejo telo, med drugim čistijo ledvice, mehur, sečne kanale, kri, črevesje in jetra in pomagajo pri številnih boleznih (znižujejo krvni pritisk, pomagajo sladkornim bolnikom in odpravljajo bolezni srca in ožilja). Vsebujejo fosfor, žveplo, kalcij, magnezij, železo, baker, cink, mangan, jod, vitamin C, B-kompleks, vitamin E in vitamin A.

