Tina Gaber, izbranka premierja Roberta Goloba, je s svojimi sledilci na Instagramu delila, da je v januarju opustila pregrešno razvado in jo zamenjala z bolj zdravo različico. Nehala je namreč piti kavo, ki je imela nanjo številne negativne učinke, in jo nadomestila z matcho. Kaj to sploh je?

"Od januarja dalje ne pijem več kave, ker na moje telo nikoli ni vplivala pozitivno. Če sem jo spila, sem čutila močno pospešen utrip srca in neko nervozo, stalno živčnost, razdražljivost brez razloga. Odkar pijem matcho, sem 10-krat bolj mirna. Tudi kadar gre vse narobe," je na svojem profilu na Instagramu zapisala Tina Gaber.

Tudi sledilce je pozvala, naj prenehajo piti kavo in jo zamenjajo z bolj zdravo različico, matcho.

Zapis, ki ga je na svojem Instagram profilu objavila Tina Gaber. Foto: Instagram/Tina Gaber

Kaj je matcha?

Matcha je vrsta zelenega čaja v prahu, narejena iz čajnih listov tencha. To superživilo, kot ga imenujejo številni, velja za tradicionalni napitek na Kitajskem in Japonskem. Ima močan, grenek, zemeljski okus, ki se dobro ujema z dodatkom sojinega ali ovsenega mleka.

Matcho v obliki prahu najdemo v skoraj vsaki živilski trgovini na policah, kjer so prehranska dopolnila in veganski izdelki. Foto: Shutterstock

Številne zdravilne koristi pitja matche

Seznam, zakaj je pitje matche koristno za zdravje, je dolg. Za zdravje so koristna predvsem aktivna hranila, kot so polifenoli, kofein in aminokisline. Izpostavljamo pet pozitivnih učinkov pitja matche na vaše telo:

izboljša zdravje srca in ožilja, bogata je z antioksidanti, upočasni ali zaustavi rast rakavih celic, spodbudi izgubo odvečne teže ter zagotovi zdravo in sijočo kožo.

Kaj lahko pripravimo iz matche?

Matcho v obliki prahu najdemo v skoraj vsaki živilski trgovini na policah, kjer so prehranska dopolnila in veganski izdelki. Kupimo jo lahko tudi v drogerijah in lekarnah ter posebej specializiranih trgovinah z zdravo prehrano. Kot napitek jo ponujajo tudi v večini kavarn in gostinskih obratov.

Običajno iz matche pripravimo topel ali hladen napitek, uporabimo pa jo lahko tudi kot dodatek k sladoledu, palačinkam, jogurtu, ovsenim kašam, koktajlom, tortam, piškotom in celo testeninam. Zaradi številnih zdravilnih učinkov iz nje izdelujejo tudi kreme za obraz in telo, zobne pase, dezodorante, šampone in balzame ter mnogo več.

Matcha Latte je vedno bolj priljubljen napitek, ki ga ponujajo v večini kavarn in gostinskih obratov. Foto: Shutterstock

