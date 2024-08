Po smrti avstrijskega milijarderja se je oglasila njegova 49 let mlajša žena

Ta teden je odjeknila vest, da je umrl Richard Lugner, avstrijski podjetnik, ki ga je javnost poznala predvsem po njegovi pompozni udeležbi na dunajskem opernem plesu, kamor je vsako leto pripeljal drugo zvezdniško gostjo.

Lugner se je junija letos šestič poročil, njegova žena, 42-letna Simone Bienchen Reiländer, pa se je od njega poslovila s čustveno objavo na Instagramu.

"Bil si sanje mojega življenja. In ko sem videla, kako siješ ob pogledu name, sem vedela, da enako čutiš do mene," je zapisala o svojem skoraj pol stoletja starejšem možu.

Po poročanju avstrijskih medijev naj bi 42-letnica podedovala del Lugnerjevega premoženja, kar pa naj ne bi bilo pogodu njegovi družini.

Lugner se je z njo zaročil oktobra lani, nakar sta se decembra razšla, a se nato spet pobotala. Junija sta se poročila civilno, cerkveno poroko pa sta najavila za letošnjo jesen, a je milijarder ni dočakal.

Poročila sta se junija letos, dva meseca pred njegovo smrtjo. Foto: Guliverimage

Živahni podjetnik je ob poroki razkril, da poročnega potovanja ne načrtujeta. "Simone načrtuje veliko dela na vrtu in nima časa za dopust, je kot marljiva čebelica," je izjavil milijarder, ki je v preteklosti večkrat poudaril, da ne mara biti sam.

Iz prejšnjih zvez je imel štiri otroke, njegov najstarejši sin je rojen leta 1963, skoraj 20 let pred zadnjo očetovo ženo. Sicer je bila prejšnja Lugnerjeva žena še mlajša, to je bila Playboyeva zajčica Cathy Schmitz, ki je od njega mlajša kar 57 let. Ločila sta se leta 2016.

Richard Lugner je bil prvič, med letoma 1961 in 1978, poročen s Christine Gmeiner, njegov drugi zakon s Cornelio Lauferweiler je trajal od leta 1979 do 1983. Njegova tretja žena Susanne Dietrich je pri le 34 letih umrla zaradi zapletov po estetski operaciji nosu, s četrto ženo Christine Lugner pa je bil poročen med letoma 1991 in 2007.