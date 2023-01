Najbolj znanega gosta opernega plesa bo letos spremljala Jane Fonda

Dunajskega podjetnika in enega najbolj znanih obiskovalcev dunajskega opernega plesa Richarda Lugnerja bo na letošnji prireditvi 16. februarja spremljala ameriška igralka, podnebna aktivistka in ikona fitnesa Jane Fonda. "Je odlična ženska, ki je v svojem življenju veliko dosegla," je o 85-letni oskarjevki dejal 90-letnik.

Poleg udeležbe na opernem plesu in dajanja avtogramov v njegovem nakupovalnem središču si bo Jane Fonda morda ogledala tudi kakšen kulturni dogodek. "Ne vemo še natančno, kaj želi, a je že bila na Dunaju in jo zanima umetnost," je povedal Richard Lugner.

Od leta 1992 je podjetnik pogosto plačeval uglednim osebnostim, da so ga spremljale na operni ples. Zadnja Lugnerjeva spremljevalka na plesu je bila leta 2020 italijanska igralka Ornella Muti, sicer pa so mu v preteklosti družbo na dunajskem opernem plesu med drugim delale Joan Collins, Goldie Hawn, Melanie Griffith, Andie MacDowell, Farrah Fawcett, Pamela Anderson, Paris Hilton in Kim Kardashian. Za Jane Fonda denar verjetno ne bo imel tako pomembne vloge, saj velja za večkratno milijonarko. "Ima več denarja kot jaz," je o svoji letošnji spremljevalki povedal Lugner.

Ali se bosta na plesu v operi uskladila in celo zaplesala drug z drugim, je zapisano v zvezdah. Njegova angleščina in plesno znanje sta že zelo zarjavela, je še povedal Lugner. Devetdesetletnik, ki še vedno skoraj vsak dan hodi v pisarno, se bolj kot na fitnes zanaša na zdravila in prehrano. Fonda ima drugačen pristop, že v 80. letih je začela aktivno promovirati aerobiko in posnela več videokaset z vadbo ter s tem ob hollywoodski karieri ustvarila še en uspešen posel.

