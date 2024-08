Umrl je Richard Lugner, ekscentrični avstrijski bogataš

Richard Lugner je umrl na svojem domu na Dunaju, poročajo tuji mediji. V zadnjem času je imel precej zdravstvenih težav, julija je bil operiran na srcu.

Leta 1932 rojeni Dunajčan je bil gradbeniški mogotec, njegov najbolj znan projekt je bilo dunajsko nakupovalno središče, ki mu je nadel ime Lugner City. Ob odprtju leta 1990 je bilo to sedmo največje nakupovalno središče v Avstriji.

Richard Lugner leta 2019, ko je v dunajskem muzeju voščenih figur dobil svojega dvojnika. Foto: Guliverimage

Širša javnost je Lugnerja poznala predvsem po njegovi udeležbi na slovitem dunajskem opernem plesu, na katerega je vsako leto pripeljal zvezdniško spremstvo.

Začelo se je leta 1992, ko je v svoje nakupovalno središče pripeljal legendarnega pevca in igralca Harryja Belafonteja in ga nato povabil tudi na operni ples, od takrat pa je – proti plačilu – to tradicijo vsako leto nadaljeval z drugim slavnim obrazom.

Leta 2014 je na operni ples pripeljal Kim Kardashian. Foto: Guliverimage

Med njegovimi gostjami so bile Joan Collins, Jane Fonda, Pamela Anderson, Kim Kardashian in Paris Hilton, na letošnji ples pa je prišel s Priscillo Presley.

Lugner je bil poročen šestkrat, zadnjič je v zakon skočil junija letos, ko se je poročil s skoraj 50 let mlajšo Simone Bienchen Reiländer. Imel je štiri otroke, najmlajša je hčerka Jacqueline, rojena leta 1993.