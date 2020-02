Odvrtel se je dunajski operni ples, tokrat prvič z istospolnim parom #foto

V dunajski operi so v četrtek zvečer pisali zgodovino. Na 64. opernem plesu, ki predstavlja vrhunec dunajske plesne sezone, se je namreč prvič zavrtel tudi istospolni par. Med debitantskimi pari iz 11 držav sta bili, po poročanju STA, Sophie Grau in Iris Klopfer iz Nemčije, ki sicer zunaj plesne dvorane nista par in se imata za nebinarni osebi, torej ne za žensko in ne za moškega. Prijateljici že od srednje šole sta želeli dunajski operni ples izkoristiti tudi za to, da sporočita, da spol ni pomemben in da lahko plešeš s komerkoli želiš.

Po strogem izboru vsako leto na dunajskem parketu zapleše 144 parov, ki veljajo za najboljše plesalce dunajskega valčka. Na plesu so nastopili še ruska sopranistka Aida Garifulina in poljski tenorist Piotr Beczala ter orkester Dunajske državne opere, orkester dunajskega opernega plesa ter Dunajski državni balet.

Piotr Beczala in Aida Garifulina Foto: Reuters

Vsako leto pa poglede pritegnejo tudi posebne gostje 87-letnega avstrijskega podjetnika Richarda Lugnerja. Letos naj bi ga spremljala ameriška smučarka Lindsey Vonn, ki pa je udeležbo na začetku februarja odpovedala.

"Rada bi le sporočila, da me ne bo v dunajsko opero," je takrat tvitnila. Razlogov za odpoved udeležbe ni navedla, domnevno pa naj bi se tako odločila po tem, ko je Lugner na tiskovni konferenci ob najavi njenega gostovanja razpravljal o njenih nekdanjih partnerjih in kazal njene razgaljene fotografije.

Po odpovedi Lindsey Vonn je Lugnerjevo vabilo sprejela Ornella Mutti. Foto: Reuters

Lugnerjevo vabilo na ples je nato sprejela 64-letna italijanska igralka Ornella Muti, ki se je Vonnovi zahvalila, da je odpovedala sodelovanje in njej omogočila udeležbo na plesu.

