Sezona dunajskih plesov se po dveh letih vrača v polnem sijaju

Tradicionalno se z nastopom novega leta začenja glavna sezona dunajskih plesov, ti se po pandemiji letos vračajo v polnem obsegu. Avstrijska prestolnica vsako sezono gosti več kot 450 plesov, večina jih je na sporedu januarja in februarja. Vrhunec sezone je znameniti operni ples, ki se ga vsako leto udeleži okoli pet tisoč obiskovalcev in bo letos 16. februarja.

Dunaj slovi po bogati plesni tradiciji in po dveh letih, v katerih so bili zaradi protikoronskih ukrepov številni dogodki odpovedani, se Dunajčani znova veselijo pestrega programa. Uradno se sezona plesov začne že 11. novembra, večina pa se jih odvije v prvih dveh mesecih novega leta.

Med najbolj priljubljena prizorišča zagotovo spada palača Hofburg, ki med drugim gosti številne tematske plese, kot so plesi slaščičarjev, odvetnikov in zdravnikov ter tudi nekaterih izobraževalnih ustanov, kot sta plesa ekonomske in tehnične univerze na Dunaju. Plese organizirajo tudi v dunajski mestni hiši, kjer se bo 13. januarja med drugim odvil verjetno najbolj dišeč ples v sezoni – že 99. ples cvetja (Blumenball).

Ples cvetja Foto: Fürthner/PID

Eden od vrhuncev sezone je dunajski operni ples (Opernball), ki bo letos 16. februarja. Veličastni dogodek v dunajsko opero vsako leto privabi okoli pet tisoč obiskovalcev, prek televizijskih sprejemnikov pa ga spremlja več milijonov gledalcev po vsem svetu.

Dražji operni ples

Operni ples bo letos že 65. in bo tokrat v znamenju dobrodelnosti. Vstopnico, za katero je bilo običajno treba odšteti 315 evrov, so podražili na 350 evrov, prav tako bo letos dražja gastronomska ponudba. Razlika v ceni bo v celoti namenjena pobudi "Avstrija pomaga Avstriji" ("Österreich hilft Österreich"). Z zbiranjem denarnih sredstev za omenjeno pobudo bo v svojih programih pomagala tudi avstrijska nacionalna radiotelevizija ORF.

Ples slaščičarjev Foto: Ripix

Sezona plesov se uradno konča na pustni torek, ki bo letos 21. februarja, kljub temu pa se bo nekaj plesov odvilo tudi poleti. V mestni hiši bodo 3. junija organizirali ples raznolikosti (Diversity Ball), ki praznuje veselje do življenja in spoštovanje človeške raznolikosti. Sladkosnedi plesalci pa se že veselijo 23. junija, ko bo v mestni hiši najslajši vseh plesov, ples bombonov (BonbonBall), na katerem obiskovalcem postrežejo z izvrstnimi dunajskimi slaščicami.

