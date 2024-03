Petra Kerčmar ima 50 let, kolegi pa pravijo, da je včasih zahtevna

"Nasmejana, iskrena, včasih zahtevna. A vedno profesionalna. Ena najbolj prepoznavnih oseb slovenskega informativnega programa, Petra Kerčmar, danes slavi okrogli jubilej. Vse najboljše!!" Tako so na Pop TV prek družbenih omrežij čestitali voditeljici oddaje 24 ur, ki je danes dopolnila okroglih 50 let.

O okroglem jubileju je Petra Kerčmar spregovorila tudi za revijo Lady in dejala, da se z leti ne obremenjuje. "Ne bom rekla, da so leta samo številke, ker so veliko več. So leta izkušenj, lepih in manj lepih trenutkov, ampak če si narediš življenje lepo, ti za leta ni mar," je dejala in poudarila, da je ponosna na vse, kar je do zdaj doživela in naredila.

