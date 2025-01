Neznanec vlomil v dom zvezdnika in ga šestkrat zabodel

Indijski igralec in producent Saif Ali Khan je bil žrtev nasilnega vloma, poročajo indijski in drugi tuji mediji. 54-letni zvezdnik bollywoodske filmografije je v svojem domu v Mumbaju zasačil vlomilca, ta pa ga je kar šestkrat zabodel, preden je pobegnil.

Khana so nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer so ga operirali in mu odstranili del noža, ki se je odlomil in mu poškodoval hrbtenjačo. Poškodbe je utrpel tudi na levi roki in na vratu, njegovi predstavniki pa so medijem sporočili, da je po operaciji "zunaj nevarnosti". Policija napadalca še išče.

Saif Ali Khan z ženo Kareeno Kapoor Foto: Guliverimage

Saif Ali Khan je v svoji karieri igral v več kot 70 filmih, med njimi mnogih bollywoodskih uspešnicah, igral pa je tudi v seriji Sacred Games, prvi indijski seriji na Netflixu. Njegova (druga) žena je Kareena Kapoor, ena najbolj vročih bollywoodskih zvezdnic, priznana igralka je tudi njegova mama Sharmila Tagore, njegov oče Mansoor Ali Khan Pataudi pa je bil v 60. letih kapetan indijske kriket reprezentance.

