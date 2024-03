Na prvo skupno noč je nevesta vriskala od sreče #foto

Olga in Marko, najstarejši par v oddaji Poroka na prvi pogled, sta bila pred oltarjem precej zadržana. Prvo srečanje je spremljalo nekaj nerodnosti, kakšen komunikacijski šum pa je nastal tudi zato, ker je Olga Rusinja, ki sicer pol leta preživi v Sloveniji, pol pa v Sankt Peterburgu.

Nevesta se je ob prvem poljubu odmaknila. Foto: zajem zaslona/Planet TV

"Na zunaj ni tak hud frajer"

"Ko sem jo zagledal, sem bil čisto iz sebe. Videti je kot princeska," je povedal očarani Miha, medtem ko je bila Olga bolj zadržana. "Na zunaj Miha ni tak hud frajer," je dejala, a zrelo dodala, da je morda od znotraj največji junak in da bo na ta zakon gledala kot na dragoceno priložnost.

Svatje: Med njima ni kemije

Prvi poljub je bil vse prej kot filmski, saj se je nevesta odmaknila, po mnenju svatov pa je preveč omahovala tudi pri pritrdilnem odgovoru ob vstopu v zakon, zato so komentirali, da med novopečenima zakoncema ni čutiti kemije.

Miha ima 54 let in prihaja iz Hotunj, Olga pa ima 51 let in je iz Rusije. Foto: zajem zaslona/Planet TV

A Miha se ni pustil motiti in je komentiral, da mora Olgo še spoznati, prvi vtis pa je označil za pozitivnega in ženi v poročnih zaobljubah obljubil, da bo dal vse od sebe in ji nudil vse, kar ima. Da bo skušala ustvariti srčno zvezo, se je zavezala tudi Olga.

Čeprav je ženin ni očaral že takoj, ko ga je uzrla pred oltarjem, je bilo razpoloženje na prvo skupno noč povsem drugačno – še posebno, ko je nevesta izvedela, kam bosta z novim možem odpotovala na medene tedne.

Presrečna nevesta je vriskala od veselja. Foto: zajem zaslona/Planet TV

Ko je odprla kuverto, ki ju je čakala v hotelski sobi, ni mogla zadržati navdušenja in je dobesedno vriskala od veselja. Odpotovala bosta namreč v Carigrad, ki si ga je Olga že dolgo želela obiskati. A kljub neizmerni sreči je moral ženin prvo noč prespati na fotelju ...

