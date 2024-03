Meghan Markle presenetila: lansirala je novo znamko življenjskega sloga

V četrtek je z novim računom na Instagramu in spletno stranjo, ki vsebuje nekaj podrobnosti, postalo jasno, da vojvodinja susseška Meghan Markle začenja nov projekt, saj je predstavila novo znamko življenjskega sloga, imenovano American Riviera Orchard. O omenjeni znamki za zdaj ni znanih veliko podrobnosti.

Kot kaže, namerava pod okriljem znamke prodajati izdelke za dom, kot so dekanterji in kuhinjsko perilo, pa tudi konzervirano hrano, kot so želeji.

Marklova je po zaroki z vojvodo susseškim zaprla svojo nekdanjo znamko življenjskega sloga The Tig. Odkar ne opravlja več uradnih kraljevih dolžnosti, pa se je lotila različnih medijskih podvigov, od katerih so mnogi namenjeni predvsem ženskemu občinstvu, poroča BBC.

Račun American Riviera Orchard na Instagramu vsebuje kratek, zrnat videoposnetek, na katerem je videti roke, ki urejajo rože, Meghan, ki nekaj meša v loncu v kuhinji, in žensko v plesni obleki, ki stoji na koncu dolgega stebrišča. Spletno mesto nove znamke vključuje tudi logotip blagovne znamke in poziv za vpis na čakalni seznam.

Račun na Instagramu je v kratkem času že nabral več kot 300 tisoč sledilcev. Za predel Kalifornije, kjer prebivata Harry in Meghan, se pogosto uporablja tudi ime ameriška riviera.

