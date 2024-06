Matjaž Nemec pojasnil, zakaj je osivel

"Miti o šarmantnih sivolascih so čisto simpatične zgodbe, ki pa nimajo dosti zveze z vsakodnevnim življenjem. Sam nikoli nisem gledal svojih las na način, da bi štel sive, te sem pač sprejel. Me pa zabava, ko po fotografijah izpred dveh ali treh let vidim, kako hitro sivim, kar gre verjetno pripisati genetiki. Rad se pošalim, da je do neke mere za to zaslužna tudi politika," je povedal 44-letnik.

S partnerko Nino imata triletnega sina Maja

Spregovoril je tudi o tem, kako skrbi za svoje telo: "Za rekreacijo imam zadnje mesece precej manj časa, tako da nisem v najboljši kondiciji. Šport je bil vedno pomemben del mojega življenja, v mladosti sem želel postati profesionalni nogometaš. Zdaj velik del moje športne aktivnosti predstavljajo sprehodi z družinskim psom, labradorcem Noordom."

Pravi, da si oblačila sicer kupuje sam, z leti pa daje prednost predvsem dobremu počutju. "Pa tudi praktičnosti, na primer, da se srajce čim manj mečkajo. Kadar s kakšno kombinacijo res udarim mimo, me na to hitro opozori moja Nina," se je pošalil. S partnerko Nino Tršelič in sinom Majem, ki je pred kratkim dopolnil tri leta, so zaradi njegove službe v Evropskem parlamentu eno leto živeli v Bruslju, nato pa se preselili nazaj v Slovenijo, saj so tukaj vsi njihovi sorodniki in prijatelji.

Do nekdanje žene ne goji nobenih zamer

Na kratko je spregovoril tudi o ločitvi od nekdanje žene, manekenke Iryne Osypenko, s katero sta se razšla leta 2018 po sedmih letih zakona. Svojega zasebnega življenja ni nikoli skrival, tudi v težkih trenutkih.

"Osebnostno sem odprt človek, morda gre to pripisati mojemu primorskemu temperamentu. Zmage in porazi na osebni in poklicni poti so del življenja. Vsi smo krvavi pod kožo in ne vidim razlogov, da bi svojo življenjsko pot olepševal oziroma karkoli skrival. Zame je pomembno to, da ne gojim zamer, da imam z vsemi korektne odnose, da imam spoštljiv odnos do vsakogar," je povedal Nemec, iz česar je mogoče sklepati, da sta z Osypenkovo v dobrih odnosih in se kljub ločitvi spoštujeta.

Iryna Osypenko in Matjaž Nemec sta se razšla leta 2018 po sedmih letih zakona. Foto: Mediaspeed

