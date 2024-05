SD pozvala k podpisu vseevropske pobude "Obdavčimo najbogatejše"

Socialni demokrati so danes pozvali k podpisu vseevropske pobude "Tax the rich" oziroma "Obdavčimo najbogatejše". Nosilec liste Socialnih demokratov na evropskih volitvah Matjaž Nemec in kandidatka mag. Mojca Kleva Kekuš sta med strankino kampanjo za evropske volitve pozvala k širokemu angažmaju za zbiranje podpisov pobude, ki je po njunem mnenju potrebna za pravičnejšo obdavčitev kapitala, s tem pa zmanjševanje neenakosti.

"Socialni demokrati danes v Kopru predstavljamo pobudo za obdavčitev najbogatejših, ki so v času številnih kriz pridobili še več premoženja. V okviru zelenega in socialnega prehoda je nujno, da zbrana sredstva iz naslova novega davka za najbogatejše usmerimo v zmanjševanje socialnih razlik ter za pravični zeleni prehod," je poudaril nosilec liste Socialnih demokratov na evropskih volitvah Matjaž Nemec.

Opozoril je, da gre za sredstva v višini celotnega proračuna Unije, ki se morajo po besedah aktualnega evropskega poslanca namensko usmeriti v naslavljanje neenakosti. "Ta čas ima en odstotek najbogatejših v lasti skoraj polovico svetovnega bogastva, obenem pa ti povzročijo več emisij toplogrednih plinov kot celotna revnejša polovica svetovnega prebivalstva skupaj," je Nemec pojasnil v nadaljevanju.

Kandidatka Socialnih demokratov za evropske volitve in nekdanja evropska poslanka Mojca Kleva Kekuš je dodala, da multinacionalke beležijo rekordne dobičke. "Evropska unija pa potrebuje dodatna sredstva za financiranje javnih storitev, ki so predpogoj za kakovostno življenje vseh generacij ter njihovo boljšo perspektivo v prihodnosti. Zato je nastala vseevropska pobuda za obdavčitev najbogatejših, da se uvedejo pravični davki na dobičke multinacionalk, ki danes ne plačujejo davkov ali pa so ti popolnoma nesorazmerni nasproti preostalim dajatvam v Evropski uniji," je poudarila Kleva Kekuševa.

Vseevropska pobuda "Tax the rich" je sicer rezultat skupne iniciative evropskih socialistov in demokratov ter evropske levice, pojasnjujejo v stranki SD. Foto: STA

Ob tem je pozdravila dogovor na ravni G20 in OECD, da se mednarodnim korporacijam naloži minimalno 15-odstotni davek, pobuda pa je po njenih besedah "izjemna priložnost", da EU v prihodnjem mandatu naredi odločen korak v smeri večje družbene in socialne kohezivnosti. "Pobuda je stopila v začetek kampanje. Prepričana sem, da bo do oktobra zbranih dovolj, torej milijon podpisov, za to pa potrebujemo širok družbeni angažma, h kateremu bomo prispevali tudi Socialni demokrati ter dejavno vstopili v to vseevropsko kampanjo," je še dodala.

Socialni demokrati, vključeni v evropsko skupino socialistov in demokratov, kot razlog za podporo pobudi izpostavljajo, da Evropska unija potrebuje nov zagon gospodarskih, socialnih, zdravstvenih, geopolitičnih in okoljskih politik ter odločen odgovor na premalo ambiciozne ukrepe nacionalnih vlad in vodstva Evropske unije na področju javnega zdravstva, varstva okolja ter boja proti revščini in socialni izključenosti.