Stranka Vesna odločno podpira obdavčitev najpremožnejših

V volilnem programu za nastop na evropskih volitvah si Vesna med drugim prizadeva za obdavčitev ultra bogatih, ob tem poudarjajo, da bodo uvedli minimalno stopnjo davka na kapitalske dobičke, evropski davek na premoženje in zaustavili izogibanje plačil davkov multinacionalk.

Pobuda, ki jo podpirajo tudi Zeleni v Evropskem parlamentu, je pomemben korak k pravičnejši in trajnostni prihodnosti Evrope, so prepričani v stranki Vesna. Evropska zelena stranka in skupina Zelenih v Evropskem parlamentu, kamor se namerava vključiti izvoljen evropski poslanec oziroma poslanka Vesne, podpira načelo "Tax The Rich", ki pomeni obdavčitev najbogatejših za zmanjšanje neenakosti in financiranje javnih storitev.

Zavzemajo se za progresivne davčne politike, kjer bi višji dohodki in bogastvo prispevali več k državni blagajni, z namenom doseganja pravičnosti in enakopravnosti za vse ter oblikovanju bolj vključujoče in trajnostne družbe.

V stranki Vesna se zavzemajo za progresivne davčne politike, kjer bi višji dohodki in bogastvo prispevali več k državni blagajni, z namenom doseganja pravičnosti in enakopravnosti za vse ter oblikovanju bolj vključujoče in trajnostne družbe. Foto: STA

Kampanje, kot je ta, so ključnega pomena za dosego teh ciljev, so prepričani v stranki. Kot poudarjajo, bi Slovenija skozi način večje obdavčitve najpremožnejših lahko pridobila 565 milijonov evrov na leto, kar bi predstavljalo 0,96 odstotka BDP države. Ta sredstva bi omogočila pomembne investicije v izobraževanje, kjer bi financiranje lahko povečali za 23 odstotkov, zdravstvo, kjer bi financiranje povečali za 16 odstotkov, in okoljske projekte, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so dodali, stranka podpira tudi druge pomembne državljanske pobude, kot sta prepoved glifosata in rabe pesticidov "Ban glyphosate and protect people and the environment from toxicpesticides" ter pobuda za pravico do splava "My voice, my choice", ki jo na evropski ravni koordinira slovenski Inštitut 8. marec. "Te pobude predstavljajo temeljne vrednote naše stranke – varstvo okolja, socialno pravičnost in zaščito temeljnih človekovih pravic," dodajajo.