Nemec: V SD smo odločni, da se upremo skrajnim desnim politikam

Evropski poslanec iz vrst poslanske skupine S&D Matjaž Nemec je glede sprejete berlinske deklaracije evropskih socialistov in socialdemokratov (PES) danes poudaril, da nikoli in pod nobenimi pogoji ne bodo sodelovali ali oblikovali koalicije s skrajno desnico. "Skupaj z našo evropsko družino smo se Socialni demokrati odločni upreti skrajnim desnim politikam, ideje katerih se žal opirajo tudi na nacifašizem," je opozoril Nemec.

Evropski socialisti in socialni demokrati (PES) so na včerajšnjem srečanju podpisali berlinsko deklaracijo, s katero so opredelili svojo jasno zavezo spoštovanju demokracije, človekovih pravic, pravne države, svobode medijev ter socialne kohezije v Evropski uniji.

"Skupaj z našo evropsko družino smo se Socialni demokrati odločni upreti skrajnim desnim politikam, ideje katerih se žal opirajo tudi na nacifašizem. Nikoli in pod nobenimi pogoji ne bomo sodelovali ali oblikovali koalicije s skrajno desnico. Za nas je nesprejemljivo kakršnokoli sodelovanje s političnimi skupinami, kot sta ECR ali ID, kot so nesprejemljive politike, ki napovedujejo zavezništva s skrajnimi desnimi silami Evropskega parlamenta, kar predstavlja najresnejšo grožnjo temeljnim vrednotam EU," je v izjavi za javnost pred Hišo Evropske unije v Ljubljani povedal evropski poslanec in podpredsednik SD Matjaž Nemec.

Politične stranke, ki kandidirajo na evropskih volitvah v Sloveniji, je pozval, da se jasno opredelijo do skrajnih desnih politik ter podajo nedvoumno zavezo o nesodelovanju z njimi. "Če stranke tega ne bodo storile, lahko sklepamo, da jim je vseeno za evropsko prihodnost ali, še huje, da soglašajo z namerami skrajnih desnih struj," je opozoril.

Obsodil nasilne dogodke v Nemčiji

Nemec je obsodil tudi nedavni napad na nemškega evropskega poslanca Matthiasa Eckeja, ki so ga neznanci v petek med lepljenjem volilnega plakata težko poškodovali. "Ni dovolj, da tovrstne napade zgolj obsodimo. Z odločitvami o vrednotah, ki jih želimo za Evropsko unijo v prihodnje, o zavezništvih, ki jih bomo sklepali, bomo takšnim zavržnim dogodkom ali dajali ali odvzemali legitimnost. Čas je za odločitev. Naša je jasna," je poudaril.

Po oceni zadnjega se evropski prostor sooča z razpotjem: "Ena pot vodi v močno, svobodno, miroljubno in solidarno prihodnost, druga pa v avtoritarno prihodnost, ki zaničuje vrednote, na katerih je Evropska unija nastala. 9. junija ne bomo le izbirali med listami in strankami, v prvi vrsti bo to odločitev o naši prihodnosti," je še poudaril nosilec liste Socialnih demokratov za evropske volitve.

"Zavzemamo se za kakovostno življenje vseh, za pravno državo in temeljne človekove pravice, za pravice žensk in enakost spolov ter nasprotujemo vsem oblikam diskriminacije in sovražnega govora. Naše politike so vključujoče, napredne in zagotavljajo boljše življenje za vse državljane Evropske unije. Še naprej si bomo prizadevali za odpravo gospodarske neenakosti ter za naložbe v lokalne inovacije ter okrepljeno sodelovanje javnosti na lokalni in regionalni ravni," so evropski socialdemokrati (PES) zapisali v berlinski deklaraciji, ki sta jo v imenu Socialnih demokratov podpisala predsednik SD Matjaž Han in podpredsednica PES Tanja Fajon.

Voditelji evropskih socialdemokratskih strank so v Deklaraciji opozorili tudi na vzpon skrajne desnice v evropskem prostoru, ki po njihovem prepričanju ogroža državljane EU, njihove pravice ter osebno blaginjo. "V državah, kjer vlada skrajna desnica, se krčijo temeljne človekove pravice, spodkopava se svobodo tiska in pravno državo, napada pravice žensk in poskuša ukiniti pravice manjšin, med drugim skupnosti LGBT," so bili jasni. Kritiko so usmerili tudi v evropske konservativne in liberalne sile: "Brez njihove pripravljenosti skrajno desne stranke ne bi prišle na oblast."

Evropski socialdemokrati dajejo jasno zaobljubo, da nikoli ne bodo sodelovali ali oblikovali koalicije s skrajno desnico, med drugim s strankama ECR ali ID v Evropskem parlamentu. Ob tem pozivajo vse demokratične evropske stranke, da odločno zavrnejo vsakršno sodelovanje ali zavezništvo s skrajno desnico, ter pričakujejo, da bodo to zaobljubo stranke vključile v svoje volilne manifeste, kot so to storili evropski socialisti in socialdemokrati v berlinski deklaraciji. "Le tako lahko volivcem zagotovimo, da bo po evropskih volitvah obstajal zanesljiv požarni zid proti skrajni desnici," so še zapisali.