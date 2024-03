Igralec, obsojen spolne zlorabe najstnice, razkril, da so ga pri 15 letih posilili

Ameriški igralec Drake Bell je po poročanju revije People priznal, da so ga pri 15 letih posilili. O tem bo prvič spregovoril v preiskovalni seriji Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, ki bo predvajana 17. marca. Leta 2021 je bil sicer tudi Bell obsojen spolne zlorabe mladoletnice. Krivdo je priznal.

Kot je povedal 37-letni Bell, se je posilstvo zgodilo med snemanjem otroške oddaje za Nickelodeon, ko je bil star le 15 let.

Poglejte napovednik:

Tudi Bell obsojen spolne zlorabe mladoletnice

"Posnetek razkriva, da bo nekdanji zvezdnik Nickelodeona Drake Bell prvič javno delil zgodbo o spolni zlorabi, ki jo je utrpel s strani Briana Pecka, njegovega nekdanjega trenerja dialoga. Slednji je bil leta 2004 obsojen spolne zlorabe in registriran kot storilec spolnega kaznivega dejanja," so v sporočilu za javnost, ki so ga delili z omenjeno revijo, zapisali v Warner Bros. Discovery.

Glede na sporočilo za javnost losangeleške policije iz avgusta leta 2003 so Pecka aretirali v njegovi rezidenci v Valley Glenu. Incident se je zgodil približno dve leti pred aretacijo, ko je bil Bell star 15 let. Obsojeni dejanja ni priznal, dobil pa je 16 mesecev zaporne kazni.

Drake Bell je zaslovel v začetku 90. let v Nickelodeonovih serijah The Amanda Show in Drake & Josh. Leta 2021 je bil obsojen spolne zlorabe mladoletnice, zaradi česar so mu dodelili pogojno kazen. Petnajstletnici je namreč pošiljal spolno eksplicitna besedila in krivdo tudi priznal.

🚨Drake Bell Assaulted by Brian Peck, Nickelodeon Exposes?😲 pic.twitter.com/qJ6zrroD0i — Sociat USA 🇺🇸 (@SociatUSA) March 5, 2024

