Francosko tožilstvo je zahtevalo obtožnico za znanega francoskega režiserja Benoita Jacquota zaradi posilstva igralk Isilde Le Besco in Juliee Roy, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili s tožilstva v Parizu.

77-letnega Jacquota so v ponedeljek pridržali zaradi zaslišanja, potem ko je francoska igralka Judith Godreche v začetku tega leta proti njemu vložila kazensko ovadbo zaradi domnevnega posilstva v času, ko je bila z njim v razmerju. To se je začelo, ko je bila igralka mladoletna. Podobne obtožbe na račun režiserja so nato podale še druge igralke.

Oba zanikala vse obtožbe na svoj račun

Francoske oblasti so poleg Jacquota v ponedeljek pridržale še enega od vodilnih francoskih režiserjev, 80-letnega Jacquesa Doillona. Oba so, potem ko sta noč preživela na eni od pariških policijskih postaj, zaslišali tudi v torek. Doillona so nato v torek zvečer po besedah njegove odvetnice Marie Dose izpustili brez zahteve za obtožnico proti njemu.

Francoska igralka in režiserka Judith Godreche (52) je v začetku tega leta vložila kazensko ovadbo proti 77-letnemu Benoitu Jacquotu zaradi posilstva in proti 80-letnemu Doillonu zaradi spolnega napada v času, ko je bila mladoletna. Oba njene obtožbe zanikata.

Odkar je Godrechejeva prekinila molk o domnevnih spolnih zlorabah v preteklosti, je postala vodilna predstavnica francoskega gibanja #MeToo. Pozvala je tudi k ustanovitvi organa za nadzor francoske kinematografije. Po njenem pozivu je francoska narodna skupščina maja letos izglasovala ustanovitev komisije za preiskavo spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola v filmski industriji in drugih kulturnih sektorjih v Franciji.

Preberite tudi: