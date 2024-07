Francoske oblasti so danes pridržale znana filmska režiserja Benoita Jacquota in Jacquesa Doillona, ki ju zaslišujejo zaradi očitkov o spolni zlorabi. Na pariško policijsko postajo sta oba po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prišla v spremstvu svojih odvetnic.

Viri blizu francoskega pravosodja so za AFP povedali, da bi lahko njuno zaslišanje trajalo do torka zvečer in naj bi vključevalo soočenje s tistimi, ki so izrekle obtožbe na njun račun.

Zaslišanje o domnevnih zlorabah, od katerih naj bi se nekatere zgodile v 80. letih prejšnjega stoletja in ju dvojica zanika, poteka prav v obdobju, ko se je francoska filmografija znašla pod obtožbami, da je bila v preteklosti dolga leta krinka za zlorabe.

Doillonova odvetnica Marie Dose je menila, da ni pravne utemeljitve za pridržanja zaradi zaslišanja v zvezi z dogodkom, ki naj bi se zgodil pred 36 leti. Foto: Guliverimage

Odvetnici obeh režiserjev sta danes v odzivu povedali, da dvojice ne bi bilo treba pridržati zaradi zaslišanja. Poudarili sta tudi, da sta oba nedolžna, dokler jima ne dokažejo krivde.

Jacquotova odvetnica Julia Minkowski je še povedala, da se bo zdaj njen klient "končno lahko izrekel pred zakonom". Doillonova odvetnica Marie Dose pa je menila, da ni pravne utemeljitve za pridržanja zaradi zaslišanja v zvezi z dogodkom, ki naj bi se zgodil pred 36 leti.

Na tožilstvu so potrdili, da so režiserja pridržali in hkrati dodali, da za oba za zdaj velja, da sta nedolžna.

Francoska igralka in režiserka v začetku tega leta vložila kazensko ovadbo

Francoska igralka in režiserka Judith Godreche (52) je v začetku tega leta vložila kazensko ovadbo proti 77-letnemu Jacquotu zaradi posilstva in proti 80-letnemu Doillonu zaradi spolnega napada v času, ko je bila mladoletna. Oba njene obtožbe zanikata. Nato so sledile kazenske ovadbe tudi drugih igralk.

Odkar je Godreche prekinila molk o domnevnih spolnih zlorabah v preteklosti, je postala vodilna predstavnica francoskega gibanja #MeToo. Pozvala je tudi k ustanovitvi organa za nadzor francoske kinematografije. Po njenemu pozivu je francoska narodna skupščina maja letos izglasovala ustanovitev komisije za preiskavo spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola v filmski industriji in drugih kulturnih sektorjih v Franciji.

Vodja francoskega Narodnega kinematografskega centra Dominique Boutonnat je v petek odstopil s položaja po tem, ko so ga obsodili zaradi spolnega napada na svojega krščenca pred štirimi leti. Obsodili so ga na tri leta zapora, od tega dve leti pogojno. Enoletno zaporno kazen bo sicer lahko odslužil na svojem domu in bo moral nositi elektronsko zapestnico.

Oktobra letos naj bi se začel tudi sodni proces zaradi spolnega napada proti legendi francoskega filma, 75-letnemu Gerardu Depardieuju. Igralcu grozi še sodni proces zaradi posilstva igralke leta 2018. Sam vse obtožbe na svoj račun zanika.