Princesa Anne, sestra britanskega kralja Karla III., je danes po uspešnem zdravljenju zapustila bolnišnico. V začetku tedna je bila hospitalizirana, potem ko je v nedeljo utrpela lažje poškodbe in pretres možganov.

73-letno princeso Anne so v nedeljo zvečer odpeljali v bolnišnico po incidentu na njenem podeželskem domu Gatcombe Park, ki naj bi ga povzročil konj. Natančnega vzroka za poškodbe sicer uradno še vedno niso potrdili.

Čeprav je Anne danes zapustila bolnišnico, bo do nadaljnjega okrevala v domači oskrbi in naj ne bi znova opravljala svojih dolžnosti, dokler ji tega ne bodo odobrili zdravniki. Kdaj se bo to zgodilo, še ni znano.

Princesa velja za eno najaktivnejših članic britanske kraljeve družine

Njen mož, viceadmiral sir Tim Laurence, se je v kratki izjavi zahvalil bolnišničnemu osebju, poroča britanski BBC. "Vsem zaposlenim v bolnišnici Southmead se iskreno zahvaljujem za njihovo skrb, strokovno znanje in prijaznost med zdravljenjem moje žene," je sporočil.

Anne velja za eno najaktivnejših članic britanske kraljeve družine, saj sodeluje pri številnih dejavnostih in dogodkih. Kot vrhunska jahačica je tudi zastopala svojo državo na olimpijskih igrah.