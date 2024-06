Britansko princeso Ano so po incidentu, ki se je zgodil na njenem posestvu v Gloucestershiru, sprejeli v bolnišnico, so sporočili iz Buckinghamske palače. Kaj točno se je zgodilo, ni znano, je pa utrpela manjše poškodbe in pretres možganov.

Kot piše v izjavi Buckinghamske palače, si je 73-letna princesa Ana po incidentu hitro opomogla, v bolnišnico pa so jo sprejeli preventivno. "Kralj je bil o dogodku obveščen in se pridružuje izjavi kraljeve družine, ki princesi izreka ljubezen in želje za čimprejšnje okrevanje," so zapisali.

Poškodoval naj bi jo konj

Za kakšen incident gre, niso potrdili, po poročanju portala BBC, naj bi jo poškodoval konj.

Princesa Ana bi morala konec tega tedna odpotovati na obisk v Kanado, kjer bi se udeležila slovesnosti ob obletnici postavitve vojnega spomenika v Novi Fundlandiji. Ali bo obisk odpovedala, še ni znano. Ana, sestra britanskega kralja Karla III., velja za eno najbolj delovnih članic kraljeve družine, zaradi česar je glede na javnomnenjske raziskave tudi med najpriljubljenejšimi. Slovi po zanimanju za konje in dosežkih v konjeniških športih. Leta 1976 je v Montrealu postala prva članica kraljeve družine, ki je nastopila na olimpijskih igrah.

Je drugi otrok pokojne kraljice Elizabete II. in princa Filipa. Ob rojstvu je bila tretja v vrsti za prestol, zdaj pa je na 17. mestu. Z nekdanjim možem, kapitanom Markom Phillipsom, ima sina Petra Phillipsa in hčer Zaro Tindall, od leta 1992 pa je poročena s častnikom Timothyjem Laurenceom.

Princesa Ana velja za eno najbolj delovnih in priljubljenih članic britanske kraljeve družine. Foto: Reuters

