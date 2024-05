Letošnja Evrovizija je postregla s številnimi škandali. V središču pozornosti je bila izraelska predstavnica, 20-letna Eden Golan, ki je na koncu zasedla peto mesto. Vse njene nastope so spremljali glasni žvižgi in vzkliki v podporo Palestini. V neposrednem prenosu so ob njenem nastopu zato zvok iz dvorane utišali.

Kljub številnim nasprotnikom in kritikam, ki jih je bila deležna, je Golanova v intervjuju za Reuters povedala, da je ponosna, da lahko še posebej letos zastopa Izrael.

"Svojo udeležbo na Evroviziji posvečam glasovom, ki jih ne slišimo, talcem. Obupno čakamo, da se vsi vrnete domov," pa je zapisala na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram, kjer se je zahvalila za vso podporo in glasove.

Golanova se namerava po vrnitvi v domovino pridružiti izraelski vojski. 20-letnica še ni opravila vojaškega roka, ki je v Izraelu obvezen tako za moške kot za ženske. "Služenje vojske je misija in želim se udeležiti avdicij pri vojaških godbah," je v intervjuju za izraelski časopis še pred odhodom na Švedsko povedala Golanova.