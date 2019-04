Željkić pokazal več kot očiten napredek hujšanja

Željkić bo moral po nova oblačila, saj so mu stara zaradi stopljenih kilogramov precej prevelika. Foto: osebni arhiv

Te dni se pri vedno zabavnem komentatorju oddaje Od težaka do junaka Željku Čakareviću - Željkiću vse vrti okrog hujšanja. Tako resno kot tokrat se še ni lotil zadeve, potrjuje tudi njegova boljša polovica, ki je med drugim razkrila, da je to že približno 110. poskus hujšanja.

"Hrana mi ne povzroča težav. Piščanec, paradižnik in kumare mi sicer že kukajo iz ušes, a mi še vedno zelo teknejo. Moj sokomentator v Težaku Andrej Milutinovič, ki je hkrati tudi moj osebni trener, pravi, da me tako zagnanega še ni videl. Draga pa pravi, da me tako ubogo oblečenega še ni videla. Na meni zaradi hujšanja namreč vsa oblačila visijo," razkriva Željkić. Tako mu bodo vsak čas prav štirje pari hlač, ki jih je kupil pred nekaj leti, a so bile eno številko premajhne. Tega se še posebej veseli.

V tem tednu je dobil dodatno motivacijo, da dobi stavo, saj mu je prišlo na uho, da naj bi po novem v finalni oddaji Od težaka do junaka poleg voditeljice Jasne Kuljaj v kopalkah nastopila tudi komentatorka Indira Ekić. To smo preverili pri Indiri, ki je odločno proti takšni zamisli. "Nikakor ne drži, da bom zadnjo oddajo komentirala v kopalkah. Hotela sem samo malo podražiti Željkića, da ne bi izgubil motivacije," je pojasnila.

A ravno nasprotno Željkić motivacije ne izgublja, pravzaprav trenira še bolj pogosto. Po novem se v fitnesu poti dvakrat dnevno. "Zjutraj ob sedmih najprej eno uro dolg kardiotrening, zvečer ob 19. uri pa kombinacija kardia in vaj z utežmi," pove. Med enim od zadnjih obiskov fitnesa v Ljubljani je srečal tudi Jasno, ki je ob pogledu na Željkićev napredek zaznala, da obstaja resna možnost, da izgubi stavo in da bo zadnjo oddajo Od težaka do junaka morala voditi v kopalkah. Tako se je tudi sama pridno lotila vadbe.