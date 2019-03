Željkić lažji že za več kot deset kilogramov! #video

Po treh tednih hujšanja je komentatorja oddaje Od težaka do junaka Željka Čakarevića - Željkića vse manj skupaj. Kilogrami in zaobljen trebušček kar kopnijo. Tehtnica namreč kaže že več kot deset kilogramov manj.

Čeprav je njegov osebni trener, prav tako komentator v oddaji Od težaka do junaka, Andrej Milutinovič, proti temu, da se vsak teden tehta, je Željkić po treh tednih treningov in diete vendarle stopil na tehtnico. In ponosno nam pove, da ta kaže že več kot deset kilogramov manj. Obljubljenih stopljenih 25 kilogramov do finalne oddaje Od težaka do junaka torej ni več tako zelo oddaljen in nedosegljiv cilj.

Kako se Željkić poti na treningu, preverite v spodnjem videu.

Diete se pridno drži in tudi treningi so vsakodnevna stalnica. "Priznam, da se vmes kakšnih dvakrat nisem mogel zadržati in sem podlegel skušnjavi. Pojedel sem pest čipsa in tri piškote," skesano prizna ter nadaljuje, da sicer večinoma na jedilniku prevladujeta zelenjava in perutnina. "Moja draga ima že poln kufer pripravljanja piščanca. Zanimivo pa je tudi, da očitno mojega hujšanja ne spremljajo le moja boljša polovica in prijatelji, saj so me v zadnjih tednih celo na treh bencinskih črpalkah na blagajni vprašali, ali smem jesti tisto, kar pri njih kupim."

Na svojega varovanca je zelo ponosen tudi Andrej, ki pravi, da gredo treningi iz dneva v dan bolje. Le zaradi nedavne poškodbe kolena ima Željkić nekaj težav pri določenih gibih, zato se morata nekaterim vajam za krepitev nog izogibati. "Hkrati pa so prav ti treningi, ki vključujejo krepitev nog, tisti, ki jih ne mara ravno najbolj," razkrije Andrej, Željkić pa dodaja, da so še ene vaje, ki mu ne dišijo: "To so tiste bolj 'ženske' vaje, pri kateri si kot na ginekološkem stolu in širiš noge ..." Se je pa za popestritev treningov v fitnesu Željkić malce pozabaval tudi na zumbi. Videoutrinek si oglejte spodaj.