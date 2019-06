Zaskrbljujoči podatki: zaužijemo za kreditno kartico plastike na teden #video

Raziskovalci Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF) so objavili poročilo o osnesnaženosti hrane in pijače s plastiko ter v njem predstavili zaskrbljujoče rezultate.

Kot so zapisali, povprečna oseba zaužije prek sto tisoč kosov mikroplastike (delčki s premerom, manjšim od milimetra) oziroma kar 250 gramov oziroma četrt kilograma na leto. Kar 90 odstotkov teh delčkov zaužijemo z vodo, tako ustekleničeno kot iz pipe, poročilo povzema britanski časopis The Telegraph. Visoko vsebnost mikroplastike so zaznali tudi v morskih sadežih, kot so škampi in školjke, in v soli.

Foto: Thinkstock

"Plastika onesnažuje naš planet, našli smo jo celo v najglobljih morskih jarkih, zdaj pa vemo, da prek hrane, ki jo jemo, in vode, ki jo pijemo, onesnažuje tudi naša telesa," je ob rezultatih raziskave dejal predstavnik WWF Alec Taylor.

Dolgoročni učinki zaužitja plastike na človeško telo še niso znani, ob tem dodaja Telegraph, nekatere raziskave pa so pokazale, da vdihavanje plastičnih vlaken lahko povzroči vnetje dihalnih poti. Določene vrste plastike vsebujejo tudi kemijske spojine, ki vplivajo na spolno funkcijo in plodnost ter povečujejo pojav genetskih mutacij in raka.

